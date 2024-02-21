В 2023 году число клиентов-предпринимателей в Сбере выросло на 14%

Предприниматели все чаще обращаются к возможностям оформления нового бизнеса в дистанционном формате. За год доля онлайн-регистраций от общего числа регистраций в Сбербанке достигла 40%, тогда как годом ранее составляла 37%. За все время число тех, кто воспользовался возможностью открыть бизнес в формате онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысило полмиллиона человек.