Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

В 2023 году число клиентов-предпринимателей в Сбере выросло на 14%

В 2023 году число клиентов-предпринимателей в Сбере выросло на 14%

21 февраля 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney
700 тысяч предпринимателей и юридических лиц в 2023 году выбрали сотрудничество со Сбербанком для обслуживания своего бизнеса. Из них 454 тысячи — индивидуальные предприниматели, а 214 тысяч ― юридические лица.

В 2022 году этот показатель составлял 586 тысяч ― 370 тысяч ИП и 216 тысяч юрлиц.

Таким образом, в 2023 году Сбербанк как кредитную организацию для обслуживания своей бизнес-деятельности предпочли на 14% больше предпринимателей, чем годом ранее, информирует пресс-служба Сбербанка. Об этом пишет gorod55.

По итогам 2023 года в пятерку лидеров наиболее быстрорастущих сфер бизнес-деятельности среди клиентов Сбербанка по сравнению со статистикой предыдущего года вошли транспортировка и хранение (+23% год к году), услуги (+20%), розничная торговля (+16%), операции с недвижимостью (+14%), отрасль гостеприимства (+9%).

«Самой популярной сферой деятельности в российском малом бизнесе, как и год назад, остаётся розничная торговля. Эту сферу выбрал каждый третий предприниматель, открывший бизнес в 2023 году», ― заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, более половины таких предпринимателей оказали предпочтение бизнесу в сфере электронной коммерции. Прирост этого сегмента достиг 27%. Такую тенденцию Попов связал с ростом привлекательности для малого бизнеса в России маркетплейсов, где становится все более выгодно торговать.

Предприниматели все чаще обращаются к возможностям оформления нового бизнеса в дистанционном формате. За год доля онлайн-регистраций от общего числа регистраций в Сбербанке достигла 40%, тогда как годом ранее составляла 37%. За все время число тех, кто воспользовался возможностью открыть бизнес в формате онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысило полмиллиона человек.

Подпишитесь
Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест
Сегодня, 11:40
Дом белгородцев пострадал от взрыва после атаки ВСУ
Сегодня, 13:09
Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз
Сегодня, 13:57
Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок
Сегодня, 10:01
Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ
Сегодня, 09:47
Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?
Сегодня, 15:04