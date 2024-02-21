В 2023 году число клиентов-предпринимателей в Сбере выросло на 14%

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В 2022 году этот показатель составлял 586 тысяч ― 370 тысяч ИП и 216 тысяч юрлиц.
Таким образом, в 2023 году Сбербанк как кредитную организацию для обслуживания своей бизнес-деятельности предпочли на 14% больше предпринимателей, чем годом ранее, информирует пресс-служба Сбербанка. Об этом пишет gorod55.
По итогам 2023 года в пятерку лидеров наиболее быстрорастущих сфер бизнес-деятельности среди клиентов Сбербанка по сравнению со статистикой предыдущего года вошли транспортировка и хранение (+23% год к году), услуги (+20%), розничная торговля (+16%), операции с недвижимостью (+14%), отрасль гостеприимства (+9%).
«Самой популярной сферой деятельности в российском малом бизнесе, как и год назад, остаётся розничная торговля. Эту сферу выбрал каждый третий предприниматель, открывший бизнес в 2023 году», ― заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
По его словам, более половины таких предпринимателей оказали предпочтение бизнесу в сфере электронной коммерции. Прирост этого сегмента достиг 27%. Такую тенденцию Попов связал с ростом привлекательности для малого бизнеса в России маркетплейсов, где становится все более выгодно торговать.
Предприниматели все чаще обращаются к возможностям оформления нового бизнеса в дистанционном формате. За год доля онлайн-регистраций от общего числа регистраций в Сбербанке достигла 40%, тогда как годом ранее составляла 37%. За все время число тех, кто воспользовался возможностью открыть бизнес в формате онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысило полмиллиона человек.