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В Сбере прокомментировали помощь с кредитами жителям Белгородской области

В Сбере прокомментировали помощь с кредитами жителям Белгородской области

27 марта 2024, 08:24
Фото: 1MI
В пресс-службе Сбера редакции Бел.Ру уточнили, что банк с первых дней СВО фокусируется на приоритетной поддержке клиентов в Белгородской области и на обеспечении непрерывной деятельности в приграничных территориях.
Сюжет
Пожары

С 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, взрывы, наводнения и авиакатастрофы. С 2022 года в периметр этой программы включили клиентов из приграничных территорий и клиентов, пострадавших при СВО.

«Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — заявили в пресс-службе банка.

Кроме того, для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ граждан действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года. Сотрудники банка постоянно на связи с органами власти, а в случае необходимости они выезжают к клиентам для проведения консультаций и помощи.

Напомним, что вчера губернатор Вячеслав Гладков заявил о поддержке жителей Белгородской области от банков. По словам главы региона, вопросами об изменении условий кредитных договоров банки начали заниматься ещё с середины 2023 года — тогда начались усиленные обстрелы Шебекинского горокруга.

Пострадавшим от обстрелов белгородцам списывают кредиты и меняют условия договоров
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#Белгородская область#Пожары#Губернатор#Кредиты#Чрезвычайные ситуации#Белгород#Сбер#Взрывы#Обстрелы#Артем Черненко#Наводнения
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