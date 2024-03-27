В Сбере прокомментировали помощь с кредитами жителям Белгородской области

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
С 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, взрывы, наводнения и авиакатастрофы. С 2022 года в периметр этой программы включили клиентов из приграничных территорий и клиентов, пострадавших при СВО.
«Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — заявили в пресс-службе банка.
Кроме того, для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ граждан действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года. Сотрудники банка постоянно на связи с органами власти, а в случае необходимости они выезжают к клиентам для проведения консультаций и помощи.
Напомним, что вчера губернатор Вячеслав Гладков заявил о поддержке жителей Белгородской области от банков. По словам главы региона, вопросами об изменении условий кредитных договоров банки начали заниматься ещё с середины 2023 года — тогда начались усиленные обстрелы Шебекинского горокруга.