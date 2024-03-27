В Сбере прокомментировали помощь с кредитами жителям Белгородской области

Кроме того, для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ граждан действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года. Сотрудники банка постоянно на связи с органами власти, а в случае необходимости они выезжают к клиентам для проведения консультаций и помощи.