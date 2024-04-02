Белгородка из-за нежелания провести новогоднюю ночь в отделе избила полицейского

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года сотрудники полиции прибыли в микрорайон Европа села Репное. Правоохранителей вызвали из-за конфликта между соседями, который позже перерос в нарушение общественного порядка.
Полицейские попросили проследовать с ними в отдел, чтобы составить протокол. Однако нетрезвая белгородка не согласилась и стала бить одного из сотрудников МВД. Также она оскорбляла полицейского нецензурными выражениями.
Белгородку признали виновной в применении насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении (ст. 319 УК РФ) представителя власти. Её лишили свободы на один год и один месяц. Отбывать наказание жительница региона будет в колонии-поселении.