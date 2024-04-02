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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Колония

Белгородка из-за нежелания провести новогоднюю ночь в отделе избила полицейского

2 апреля 2024, 13:34
Фото: 1MI
Колония

Белгородку осудили за насилие над полицейским и оскорбления в его адрес

Инцидент произошёл в минувшую новогоднюю ночь после разборок с соседями. Пьяная женщина не хотела уезжать в отдел для составления протокола, поэтому избила и обругала прибывшего на вызов полицейского. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СК.

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года сотрудники полиции прибыли в микрорайон Европа села Репное. Правоохранителей вызвали из-за конфликта между соседями, который позже перерос в нарушение общественного порядка.

Полицейские попросили проследовать с ними в отдел, чтобы составить протокол. Однако нетрезвая белгородка не согласилась и стала бить одного из сотрудников МВД. Также она оскорбляла полицейского нецензурными выражениями.

Белгородку признали виновной в применении насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении (ст. 319 УК РФ) представителя власти. Её лишили свободы на один год и один месяц. Отбывать наказание жительница региона будет в колонии-поселении.

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#Происшествия#Белгородский район#Тюрьма#Полицейские#Новогодняя ночь#Новости Белгорода#Оскорбление#Белгород#Маргарита Водолажская
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