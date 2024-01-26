Экс-инспектор белгородского ФСИН отправится в тюрьму за сговор с осуждённым

В октябре 2022 года обвиняемая вступила в сговор с осуждённым и его знакомым, чтобы продавать наркотики через тайники. Она дала им свою машину, чтобы другие фигуранты перевезли из Воронежской области запрещённые вещества. Завершить начатое они не смогли — мужчин поймали.