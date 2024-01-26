Экс-инспектор белгородского ФСИН отправится в тюрьму за сговор с осуждённым

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Экс-инспектору белгородского ФСИН и двум её подельникам вынесли приговор. Бывшая сотрудница исправительного учреждения получила 11 лет тюрьмы.
Женщину обвиняли в превышении должностных полномочий, совершённом из корыстной и иной личной заинтересованности, покушении на незаконный сбыт наркотических средств в группе лиц по предварительному сговору в крупном размере. По второй статье обвинили и двух её подельников — осуждённого и его приятеля.
В 2022 году экс-инспектор сама сделала удостоверение личности одного из осуждённых. Там же она поставила подпись от лица своего начальника. Это помогло осуждённому избежать дисциплинарной ответственности и замены неотбытой части наказания.
В октябре 2022 года обвиняемая вступила в сговор с осуждённым и его знакомым, чтобы продавать наркотики через тайники. Она дала им свою машину, чтобы другие фигуранты перевезли из Воронежской области запрещённые вещества. Завершить начатое они не смогли — мужчин поймали.
Суд приговорил экс-сотрудницу ФСИН к 11 годам колонии общего режима. Её подельники получили 11 и 15 лет колонии особого режима.