Одного наказали, второй — сбежал: белгородцы избили знакомого за серебряное кольцо

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
3 июля 2023 года двое жителей Старооскольского округа выпивали в квартире своего знакомого, когда увидели на его пальце серебряное кольцо. Приятели договорились похитить украшение.
Один из белгородцев напал на потерпевшего и потребовал отдать кольцо, на что получил отказ. Тогда второй злоумышленник начал угрожать мужчине, но хозяин имущества не поддавался на уловки.
Такой ответ приятелей не устроил, поэтому они начали избивать своего знакомого. После этого мужчина, опасаясь за свою жизнь, отдал им кольцо, но отметил, что обратится в полицию. За это белгородцы снова избили жертву.
Побои принесли мужчине тяжкий вред здоровью. Одного нападавшего задержали в ходе следствия, а личность второго пока установить не удалось. В отношении него материалы выделены в отдельное производство.
Задержанный же злоумышленник не признаёт свою вину и утверждает, что ничего из перечисленного не совершал. Однако суд решил иначе и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9,5 года в исправительной колонии особого режима. Мужчину осудили по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).
Приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.