Одного наказали, второй — сбежал: белгородцы избили знакомого за серебряное кольцо

Двое белгородцев жестоко избили знакомого из-за серебряного кольца

Мужчины приметили у своего знакомого на пальце серебряное кольцо, когда вместе выпивали в квартире последнего. Тогда они обсудили тактику и избили мужчину два раза: в первый раз, требуя кольцо, а во второй, чтобы тот не обратился в полицию. Об этом сообщили в Старооскольском городском суде.

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