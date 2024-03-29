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Письмо

Жителей обстреливаемой Белгородской области предложили поддержать письмами

29 марта 2024, 07:31
Фото: 1MI
Письмо

Нижегородцев призвали писать письма в поддержку белгородцев

О новой акции сообщило руководство завода в Нижегородской области. В рамках всероссийской инициативы жители регионов должны написать письма со словами поддержки. Фотографию объявления опубликовал Telegram-канал «Лентач».

Администрация завода имени Свердлова, который расположен в Дзержинске Нижегородской области, объявила об акции в поддержку жителей Белгорода. В рамках этой акции работники завода должны написать письма со словами поддержки.

На стенде сообщается, что акция является всероссийской инициативой и называется «Письмо поддержки белгородцу».

Стенд с информацией об акцииСтенд с информацией об акции
Стенд с информацией об акции
Фото: Telegram-канал «Лентач»

Это уже не первая акция, которую проводят российские регионы в поддержку белгородцев. Ранее стало известно об акции, устроенной жителями Херсонской области.

В тот же день жителей поддержали и в самом Белгороде: неравнодушные сотрудники цветочного магазина выставили в центре города коробку с цветами, на которой написали: «Белгород, не сдавайтесь!».

Сами белгородцы неоднократно пытались напомнить о себе и федеральным каналам. Так, жители устроили в комментариях к постам Первого канала ВК акцию «БелгородЭтоРоссия». Всего горожане написали более 1,5 тыс. комментариев с требованием освещать ситуацию в Белгороде.

«Нас не запугать»: жители Херсонской области провели акцию в поддержку белгородцев
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#Общество#Белгородская область#Акция#Завод#Новости Белгорода#Поддержка#Белгород#Нижегородская область#Александра Склярова
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