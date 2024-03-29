Жителей обстреливаемой Белгородской области предложили поддержать письмами

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Администрация завода имени Свердлова, который расположен в Дзержинске Нижегородской области, объявила об акции в поддержку жителей Белгорода. В рамках этой акции работники завода должны написать письма со словами поддержки.
На стенде сообщается, что акция является всероссийской инициативой и называется «Письмо поддержки белгородцу».
Это уже не первая акция, которую проводят российские регионы в поддержку белгородцев. Ранее стало известно об акции, устроенной жителями Херсонской области.
В тот же день жителей поддержали и в самом Белгороде: неравнодушные сотрудники цветочного магазина выставили в центре города коробку с цветами, на которой написали: «Белгород, не сдавайтесь!».
Сами белгородцы неоднократно пытались напомнить о себе и федеральным каналам. Так, жители устроили в комментариях к постам Первого канала ВК акцию «БелгородЭтоРоссия». Всего горожане написали более 1,5 тыс. комментариев с требованием освещать ситуацию в Белгороде.