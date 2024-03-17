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В соцсетях Первого канала местные жители устроили акцию «БелгородЭтоРоссия»

В соцсетях Первого канала местные жители устроили акцию «БелгородЭтоРоссия»

17 марта 2024, 16:47
Фото: 1MI
Белгородцы написали порядка 1,5 тысячи комментариев под двумя постами федерального канала. Местные жители требуют освещать ситуацию в городе, который уже неделю находится под обстрелами ВСУ, сообщает «Белгород — это интересно».

Белгородцы устроили в комментариях к постам Первого канала в ВК акцию «БелгородЭтоРоссия». Местные жители написали более полутора тысяч комментариев с требованием освещать ситуацию в Белгороде. Отметим, что областной центр уже неделю находится под обстрелами ВСУ.

Напомним, что подобная акция проходила в прошлом году в поддержку Шебекино.

Отметим, что сегодня, 17 марта, во время обстрела Белгорода днём погиб местный житель, ещё 11 получили травмы. Кроме того, в 17 многоэтажках и девяти частных домах зафиксировали различные разрушения.

Видео: Белгород — это интересно
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