В соцсетях Первого канала местные жители устроили акцию «БелгородЭтоРоссия»

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Белгородцы устроили в комментариях к постам Первого канала в ВК акцию «БелгородЭтоРоссия». Местные жители написали более полутора тысяч комментариев с требованием освещать ситуацию в Белгороде. Отметим, что областной центр уже неделю находится под обстрелами ВСУ.
Напомним, что подобная акция проходила в прошлом году в поддержку Шебекино.
Отметим, что сегодня, 17 марта, во время обстрела Белгорода днём погиб местный житель, ещё 11 получили травмы. Кроме того, в 17 многоэтажках и девяти частных домах зафиксировали различные разрушения.