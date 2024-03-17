В соцсетях Первого канала местные жители устроили акцию «БелгородЭтоРоссия»

Белгородцы устроили в комментариях к постам Первого канала в ВК акцию «БелгородЭтоРоссия». Местные жители написали более полутора тысяч комментариев с требованием освещать ситуацию в Белгороде. Отметим, что областной центр уже неделю находится под обстрелами ВСУ.