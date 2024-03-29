Как принц Гарри может быть связан с делом рэпера P. Diddy?

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Герцог Сассекский оказался втянут в очередной скандал. На этот раз имя принца Гарри появилось в документах по иску на сумму 30 млн долларов к рэперу P. Diddy, которого обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми.
Принц никак не комментирует подобное упоминание. Предполагается, что его имя фигурирует в иске из-за вечеринки, которую ранее мог посещать Гарри.
При этом сам рэпер отрицает вину и планирует защищать свои честь и достоинство. В случае, если обвинения подтвердятся, ему грозит уголовное преследование.
В то время, пока певец отдыхает на Карибских островах, в его особняке в Лос-Анджелесе прошли обыски. Некоторые вещи рэпера изъяли в качестве доказательств.