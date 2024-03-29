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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Принц Гарри

Как принц Гарри может быть связан с делом рэпера P. Diddy?

29 марта 2024, 15:53
Фото: официальный сайт королевской семьи Великобритании
Принц Гарри

Принц Гарри фигурирует в уголовном деле о торговле людьми

Имя принца Великобритании упоминается в документах по иску к американскому рэперу, которого обвиняют в торговле людьми и сексуальном насилии. Пока представитель королевской семьи никак не прокомментировал своё имя в судебных документах, сообщают newia.ru.

Герцог Сассекский оказался втянут в очередной скандал. На этот раз имя принца Гарри появилось в документах по иску на сумму 30 млн долларов к рэперу P. Diddy, которого обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми.

Принц никак не комментирует подобное упоминание. Предполагается, что его имя фигурирует в иске из-за вечеринки, которую ранее мог посещать Гарри.

При этом сам рэпер отрицает вину и планирует защищать свои честь и достоинство. В случае, если обвинения подтвердятся, ему грозит уголовное преследование.

В то время, пока певец отдыхает на Карибских островах, в его особняке в Лос-Анджелесе прошли обыски. Некоторые вещи рэпера изъяли в качестве доказательств.

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#Общество#Белгород#Торговля людьми#Александра Склярова#Принц
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