Белгородка срубила две сосны в Аллее Памяти и попала под суд

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В селе Корочка местная жительница незаконно срубила две сосны на Аллее Памяти возле местного ДК, чем нанесла ущерб администрации горокруга в размере 7,7 тыс. рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ)
Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 240 часов обязательных работ. Помимо этого, с подсудимой взыскали полную сумму ущерба.
Приговор ещё не вступил в законную силу.