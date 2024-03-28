Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Сосны

Белгородка срубила две сосны в Аллее Памяти и попала под суд

28 марта 2024, 06:48
Фото: 1MI
Сосны

В Белгородской области женщину осудили за вырубку двух сосен

56-летняя жительница Губкинского горокруга незаконно срубила две сосны возле Дома культуры в селе. Суд назначил местной жительнице наказание в виде обязательных работ, подробности сообщает областная прокуратура.

В селе Корочка местная жительница незаконно срубила две сосны на Аллее Памяти возле местного ДК, чем нанесла ущерб администрации горокруга в размере 7,7 тыс. рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ)

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 240 часов обязательных работ. Помимо этого, с подсудимой взыскали полную сумму ущерба.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

«Сплошная поляна»: белгородцы сообщили о вырубке деревьев в Пикник-парке
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сплошная поляна»: белгородцы сообщили о вырубке деревьев в Пикник-паркеБелгородцы высказались о вырубке деревьев из-за строительства МКД в Архиерейской роще«Деревья принадлежат людям»: белгородцы требуют объяснить вырубку в Архиерейской роще
#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Сосны#Суды#Белгород#Алина Харина#Губкинский горокруг#Вырубка деревьев
Подпишитесь
На подлёте к Белгороду система ПВО сбила 16 воздушных целей: пострадавших нет
Вчера, 19:00
Над Белгородом взрывы, работает сирена: что известно о последствиях?
Вчера, 17:44
Перекроют ли в Белгороде на время ремонта дорогу, куда ранее упал боеприпас?
Сегодня, 06:56
Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР
Вчера, 06:56
При каких условиях белгородцы могут получить компенсацию за съём жилья?
Вчера, 12:18
«Виден их почерк»: Великобритания помогает ВСУ атаковать Белгородскую область?
Сегодня, 06:42
"