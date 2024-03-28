Белгородка срубила две сосны в Аллее Памяти и попала под суд

В селе Корочка местная жительница незаконно срубила две сосны на Аллее Памяти возле местного ДК, чем нанесла ущерб администрации горокруга в размере 7,7 тыс. рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ)