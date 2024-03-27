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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ОБ «УМНЫХ» СЧЕТЧИКАХ

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ОБ «УМНЫХ» СЧЕТЧИКАХ

27 марта 2024, 14:04
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Гарантирующий поставщик последовательно реализует инвестиционный проект по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии.

«Умные» счетчики позволяют потребителям Белгородэнергосбыта в режиме реального времени отслеживать энергопотребление и оптимизировать расходы. Кроме того, интеллектуальные приборы учета имеют функцию дистанционной передачи показаний.

Отвечаем на часто задаваемые вопросы.

Зачем заменили электросчетчик?

Со вступлением в силу Федерального закона РФ № 522 от 27 декабря 2018 года* и Постановления Правительства РФ №554 от 18.04.2020 года** с 1 июля 2020 года изменился формат взаимоотношений между потребителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками и сетевыми компаниями в части обязанности по оснащению энергопринимающих устройств приборами учета. Теперь гарантирующий поставщик обеспечивает учет в отношении многоквартирных домов, расположенных в зоне его деятельности.

Законодательством предусмотрена постепенная замена интегральных счетчиков на интервальные. Установка интеллектуальных приборов учета происходит поэтапно.

Новый счетчик ставят при выходе из строя старого, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками.

Почему старый счетчик оставили у двери?

Демонтированный электросчетчик является собственностью потребителя, что отражено в акте допуска прибора в эксплуатацию (графа «Балансовая принадлежность»). Сам акт можно получить при очном обращении в офис гарантирующего поставщика или дистанционным способом через личный кабинет для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф. Если вы присутствовали при вводе прибора учета в эксплуатацию, документ вам вручат на месте.

Как снимать показания нового прибора учета?

Необходимо определить наименование счетчика, а далее воспользоваться инструкцией, расположенной на сайте белгородэнергосбыт.рф (Физическим лицам — Учет электроэнергии — Инструкции к приборам учета).

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*Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

**Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии».

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#Общество#Белгородская область#Электроэнергия#Потребление#Гарантирующий поставщик#Сетевые компании#Артем Черненко
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