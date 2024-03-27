ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ОБ «УМНЫХ» СЧЕТЧИКАХ

Со вступлением в силу Федерального закона РФ № 522 от 27 декабря 2018 года* и Постановления Правительства РФ №554 от 18.04.2020 года** с 1 июля 2020 года изменился формат взаимоотношений между потребителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками и сетевыми компаниями в части обязанности по оснащению энергопринимающих устройств приборами учета. Теперь гарантирующий поставщик обеспечивает учет в отношении многоквартирных домов, расположенных в зоне его деятельности.