Группа НЛМК выполнила все цели экологической Стратегии-2023

Утилизация отходов по итогам выполнения экологической стратегии повышена до 96%. Переработка всего вторичного сырья (включая попутную продукцию) доведена до 99% — 20 млн тонн сырья в год используется повторно. Всего было реализовано больше 40 проектов по переработке железобетона, песка, древесных материалов и других ресурсов, которые образуются в ходе производства (как доменный щебень) или накапливаются на предприятиях после строительных и ремонтных работ. Крупнейший проект направления — новая фабрика брикетирования стоимостью 5 млрд руб., которая позволяет перерабатывать все шламы и пыль, уловленные газоочистным оборудованием, в сырьевые брикеты для доменного производства и экономить на этом 500 тыс. тонн первичного сырья в год.