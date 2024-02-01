Группа НЛМК вошла в топ-30 рейтинга работодателей по версии HeadHunter

Рейтинг HeadHunter — один из самых масштабных рейтингов работодателей России. В 2023 году в рейтинге приняли участие 2266 компаний из 23 отраслей. При подготовке рейтинга аналитики проводят опросы вовлеченности сотрудников компаний, оценивают мнение соискателей и проводят исследование эффективности работы кадровых подразделений. При выборе НЛМК в качестве работодателя сотрудники и соискатели прежде всего отмечают стабильность и надежность, масштабные и интересные задачи, возможность успешно расти и развиваться вместе с компанией.