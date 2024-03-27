Депутат из приграничья предложил заблокировать Telegram после теракта в Москве

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Курский депутат Константин Тимофеев предложил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети, пишет издание.
Депутат отметил, что именно через мессенджер одному из обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» поступило предложении заработать. Также после трагедии россиянам в Telegram начали поступать сообщения от неизвестных с предложением принять участие в новых диверсиях.
«Эту платформу, невзирая ни на какие попытки её основателя пойти навстречу Роскомнадзору, нужно закрыть полноценно», — подчеркнул депутат.
Тимофеев также сообщил, что направил это предложение главе Роскомнадзора.