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Депутат из приграничья предложил заблокировать Telegram после теракта в Москве

Депутат из приграничья предложил заблокировать Telegram после теракта в Москве

27 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI
Депутат из Курской области Константин Тимофеев опубликовал заявление о блокировке соцсети. Эту идею он аргументировал тем, что именно через Telegram одному из обвиняемых в совершении теракта в Москве поступило предложение подзаработать, сообщают «Курские известия».

Курский депутат Константин Тимофеев предложил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети, пишет издание.

Депутат отметил, что именно через мессенджер одному из обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» поступило предложении заработать. Также после трагедии россиянам в Telegram начали поступать сообщения от неизвестных с предложением принять участие в новых диверсиях.

«Эту платформу, невзирая ни на какие попытки её основателя пойти навстречу Роскомнадзору, нужно закрыть полноценно», — подчеркнул депутат.

Тимофеев также сообщил, что направил это предложение главе Роскомнадзора.

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#Общество#Курская область#Роскомнадзор#Социальные сети#Черноземье#Блокировка#Алина Харина
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