Стоит ли ночью включать сирену во время ракетной опасности в Белгородской области?

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Вопрос о включении сирены по ночам поднял губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем посте. Также глава региона напомнил, почему было решено отказаться от включения звукового оповещение в ночное время.
Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение. Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома. Но хотел бы узнать ваше мнение — правильно ли мы делаем?
Вячеслав Гладков
Губернатор попросил белгородцев высказать своё мнение под его постами в VK и «Одноклассниках». Каждое обращение рассмотрят вместе с МЧС.
Мы должны делать всё, чтобы обезопасить жизнь и здоровье каждого, но дополнительной паники вызывать мы, конечно, своими действиями тоже не должны. Действовать должны только так, чтобы максимально обеспечивать безопасность людей в очень сложный период времени, который мы с вами проживаем.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в январе оперштаб принял решение, как белгородцев будут оповещать о ракетной опасности по ночам. С 23:00 до 06:00 было принято решение делать рассылку push-уведомлений и СМС-оповещений.
Позже жители региона стали интересоваться, почему в ночное время отказались от включения голосовых оповещений. Оперштаб тогда объяснил, что такое решение было принято, чтобы не создавать дополнительной угрозы жизни и здоровью граждан посредством паники, которая могла бы возникнуть при включении сирены.
На этот вопрос также отвечал Вячеслав Гладков. По его словам, если людей по ночам будут поднимать сигналы тревоги, то большое количество людей могут с не справиться с таким стрессом.