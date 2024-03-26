Стоит ли ночью включать сирену во время ракетной опасности в Белгородской области?

Позже жители региона стали интересоваться, почему в ночное время отказались от включения голосовых оповещений. Оперштаб тогда объяснил, что такое решение было принято, чтобы не создавать дополнительной угрозы жизни и здоровью граждан посредством паники, которая могла бы возникнуть при включении сирены.