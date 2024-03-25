РИА «Новости»: белгородцы в провинции зарабатывают в среднем 47 тысяч рублей

Белгородская область заняла 30-е место в рейтинге по зарплатам в малых городах

В прошлом году средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах региона составляла 47,6 тыс. рублей. При этом за год сумма выросла на 14,8%. Белгородская область по зарплатам показала лучший результат в Центральном Черноземье, следует из рейтинга, представленного РИА «Новости».

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