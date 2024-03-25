РИА «Новости»: белгородцы в провинции зарабатывают в среднем 47 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В 2023 году средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах Белгородской области выросла на 14,8% и составила 47,6 тыс. рублей. На эту сумму жители региона могут приобрести 2,64 фиксированного набора товаров и услуг. В федеральном рейтинге Белгородская область расположилась на 30-м месте.
Курская область расположилась на 32-й строчке. Средняя чистая зарплата в провинции здесь составила 49,7 тыс. рублей. Несмотря на то, что зарплата выше, чем в Белгородской области, её хватает, чтобы приобрести 2,61 стандартного набора.
В Липецкой области средняя зарплата в малых и средних городах и сёлах составила 46,3 тыс. рублей. Её хватает на то, чтобы приобрести 2,54 фиксированного набора товаров и услуг. Липецкая область занимает 35-е место.
Воронежская область находится на 48-м месте со средней зарплатой 46 тыс. рублей. Этой зарплаты хватает, чтобы приобрести 2,30 стандартного набора товаров и услуг.
Тамбовская область расположилась на 63-м месте. Здесь средняя зарплата в провинции в 2023 году составляла 40 тыс. рублей. Этой суммы хватало, чтобы приобрести 2,13 фиксированного набора товаров и услуг.
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Средней зарплаты здесь хватает, чтобы приобрести 5,3 фиксированного набора. Сумма составила 128 тыс. рублей. На второй и третьей позиции находятся Ненецкий автономный округ и Магаданская область соответственно.
На последних строчках рейтинга оказалась Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.
Отметим, что в рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.