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Деньги

РИА «Новости»: белгородцы в провинции зарабатывают в среднем 47 тысяч рублей

25 марта 2024, 06:56
Фото: 1MI
Деньги

Белгородская область заняла 30-е место в рейтинге по зарплатам в малых городах

В прошлом году средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах региона составляла 47,6 тыс. рублей. При этом за год сумма выросла на 14,8%. Белгородская область по зарплатам показала лучший результат в Центральном Черноземье, следует из рейтинга, представленного РИА «Новости».
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Рейтинг

В 2023 году средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах Белгородской области выросла на 14,8% и составила 47,6 тыс. рублей. На эту сумму жители региона могут приобрести 2,64 фиксированного набора товаров и услуг. В федеральном рейтинге Белгородская область расположилась на 30-м месте.

Курская область расположилась на 32-й строчке. Средняя чистая зарплата в провинции здесь составила 49,7 тыс. рублей. Несмотря на то, что зарплата выше, чем в Белгородской области, её хватает, чтобы приобрести 2,61 стандартного набора.

В Липецкой области средняя зарплата в малых и средних городах и сёлах составила 46,3 тыс. рублей. Её хватает на то, чтобы приобрести 2,54 фиксированного набора товаров и услуг. Липецкая область занимает 35-е место.

Воронежская область находится на 48-м месте со средней зарплатой 46 тыс. рублей. Этой зарплаты хватает, чтобы приобрести 2,30 стандартного набора товаров и услуг.

Тамбовская область расположилась на 63-м месте. Здесь средняя зарплата в провинции в 2023 году составляла 40 тыс. рублей. Этой суммы хватало, чтобы приобрести 2,13 фиксированного набора товаров и услуг.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Средней зарплаты здесь хватает, чтобы приобрести 5,3 фиксированного набора. Сумма составила 128 тыс. рублей. На второй и третьей позиции находятся Ненецкий автономный округ и Магаданская область соответственно.

На последних строчках рейтинга оказалась Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.

Отметим, что в рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Кто в Белгородской области получает самую высокую зарплату?
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#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Зарплаты#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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