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Зарплата

Кто в Белгородской области получает самую высокую зарплату?

18 марта 2024, 08:05
Фото: 1MI
Зарплата

Белгородская область заняла 52-е место в рейтинге по зарплатам в отраслях

Жители региона, работающие в самой прибыльной сфере, получают в среднем 70 тыс. рублей. Область занимает 52-е место в рейтинге по уровню заплаты в отраслях. Список по итогам 2023 года составило РИА «Новости».
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Рейтинг

В 2023 году самая высокая средняя зарплата в Белгородской области была у работников, которые занимаются добычей драгоценных металлов. Средняя зарплата работников отрасли составила 70 тыс. рублей. Область заняла 52-е место в общероссийском рейтинге.

Самую высокую зарплату в Центральном Черноземье получают жители Липецкой области. Больше всех там зарабатывают работники, которые трудятся в сфере металлургии. Их средняя зарплата по итогам 2023 года составила 78 тыс. рублей. Область расположилась на 39-м месте рейтинга.

В Воронежской области высокую зарплату получают финансисты. Их средняя зарплата достигла 74 тыс. рублей. Область находится на 44-м месте рейтинга.

На 56-м месте расположилась Курская область. Самую высокую зарплату в регионе получают энергетики — 68 тыс. рублей.

Тамбовская область оказалась 72-й в списке. Самой высокую среднюю зарплату там имеют работники сухопутного транспорта. Их ежемесячный заработок составил 57 тыс. рублей.

В целом по стране самая высокая зарплата оказалась у финансистов из Москвы. В среднем они зарабатывают около 250 тыс. рублей в месяц. Последними в рейтинге оказались госслужащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии. Их доход приближается к 50 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Зарплаты#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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