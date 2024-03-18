Кто в Белгородской области получает самую высокую зарплату?

В целом по стране самая высокая зарплата оказалась у финансистов из Москвы. В среднем они зарабатывают около 250 тыс. рублей в месяц. Последними в рейтинге оказались госслужащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии. Их доход приближается к 50 тыс. рублей.