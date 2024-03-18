Кто в Белгородской области получает самую высокую зарплату?

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В 2023 году самая высокая средняя зарплата в Белгородской области была у работников, которые занимаются добычей драгоценных металлов. Средняя зарплата работников отрасли составила 70 тыс. рублей. Область заняла 52-е место в общероссийском рейтинге.
Самую высокую зарплату в Центральном Черноземье получают жители Липецкой области. Больше всех там зарабатывают работники, которые трудятся в сфере металлургии. Их средняя зарплата по итогам 2023 года составила 78 тыс. рублей. Область расположилась на 39-м месте рейтинга.
В Воронежской области высокую зарплату получают финансисты. Их средняя зарплата достигла 74 тыс. рублей. Область находится на 44-м месте рейтинга.
На 56-м месте расположилась Курская область. Самую высокую зарплату в регионе получают энергетики — 68 тыс. рублей.
Тамбовская область оказалась 72-й в списке. Самой высокую среднюю зарплату там имеют работники сухопутного транспорта. Их ежемесячный заработок составил 57 тыс. рублей.
В целом по стране самая высокая зарплата оказалась у финансистов из Москвы. В среднем они зарабатывают около 250 тыс. рублей в месяц. Последними в рейтинге оказались госслужащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии. Их доход приближается к 50 тыс. рублей.