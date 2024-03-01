Богаче москвичей: у белгородских учёных оказалась самая высокая зарплата в ЦФО

Белгородские учёные зарабатывают больше коллег из Москвы

В ходе ежегодного послания к Федеральному собранию Владимир Путин отметил разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах страны. По его словам, эту проблему нужно решать. Разрыв наблюдается в том числе в зарплатах учёных. Причём Белгородчина оказалась в выигрыше, пишет ТАСС.