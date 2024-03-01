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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:47

Учёный

Богаче москвичей: у белгородских учёных оказалась самая высокая зарплата в ЦФО

1 марта 2024, 07:45
Фото: 1MI
Учёный

Белгородские учёные зарабатывают больше коллег из Москвы

В ходе ежегодного послания к Федеральному собранию Владимир Путин отметил разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах страны. По его словам, эту проблему нужно решать. Разрыв наблюдается в том числе в зарплатах учёных. Причём Белгородчина оказалась в выигрыше, пишет ТАСС.

Выяснилось, что самыми «богатыми» учёными в Центральном федеральном округе стали не москвичи с зарплатой в 159 596 рублей, а белгородцы — их средняя заработная плата составила 164 102 рубля, утверждает агентство.

В других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) сумма оказалась меньше. Например, в Курской области средняя зарплата составила 109 729 рублей, в Калужской области — 110 849 рублей.

В ЦФО невыгодно работать научными сотрудниками только в Орловской области — там сумма ежемесячных выплат составила 58 572 рубля.

Отметим, что ранее белгородские учёные разработали раствор для контактных линз, лечащий глаукому, а также робота, который облегчит работу шахтёрам.

Учёные в Белгороде разработали раствор для контактных линз, лечащий глаукому
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#Общество#Белгородская область#Наука#Москва#Зарплата#Цфо#Белгород#Учёные#Белгородские учёные#Александра Склярова
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