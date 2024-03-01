Богаче москвичей: у белгородских учёных оказалась самая высокая зарплата в ЦФО

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Выяснилось, что самыми «богатыми» учёными в Центральном федеральном округе стали не москвичи с зарплатой в 159 596 рублей, а белгородцы — их средняя заработная плата составила 164 102 рубля, утверждает агентство.
В других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) сумма оказалась меньше. Например, в Курской области средняя зарплата составила 109 729 рублей, в Калужской области — 110 849 рублей.
В ЦФО невыгодно работать научными сотрудниками только в Орловской области — там сумма ежемесячных выплат составила 58 572 рубля.