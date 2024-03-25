Белгородец избил супругу гантелью до полусмерти из-за предстоящего развода

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Следователи выяснили, что днём 29 декабря 2023 года 55-летний белгородец приехал домой к своей супруге в Шебекино. В тот день пара начала ссориться из-за предстоящего развода. Мужчина повалил женщину на пол и много раз ударил её руками и найденной на полу гантелью по голове.
После этого женщина потеряла сознание, а белгородец, подумав, что убил супругу, сдался полиции. Прибывшие же на место правоохранители вызвали скорую помощь пострадавшей, что спасло 48-летней женщине жизнь.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.