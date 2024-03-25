Белгородец избил супругу гантелью до полусмерти из-за предстоящего развода

Следователи выяснили, что днём 29 декабря 2023 года 55-летний белгородец приехал домой к своей супруге в Шебекино. В тот день пара начала ссориться из-за предстоящего развода. Мужчина повалил женщину на пол и много раз ударил её руками и найденной на полу гантелью по голове.