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Белгородец подумал, что убил жену гантелью, и сдался полиции

Белгородец избил супругу гантелью до полусмерти из-за предстоящего развода

25 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI

Белгородец подумал, что убил жену гантелью, и сдался полиции

Белгородец поссорился со своей женой из-за предстоящего развода и, повалив её на пол, начал избивать руками и гантелью по голове. После случившегося мужчина подумал, что убил супругу, и обратился в полицию. Но та осталась жива, сообщили в региональном следкоме.

Следователи выяснили, что днём 29 декабря 2023 года 55-летний белгородец приехал домой к своей супруге в Шебекино. В тот день пара начала ссориться из-за предстоящего развода. Мужчина повалил женщину на пол и много раз ударил её руками и найденной на полу гантелью по голове.

После этого женщина потеряла сознание, а белгородец, подумав, что убил супругу, сдался полиции. Прибывшие же на место правоохранители вызвали скорую помощь пострадавшей, что спасло 48-летней женщине жизнь.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Гантель, которой мужчина бил супругу по головеГантель, которой мужчина бил супругу по голове
Гантель, которой мужчина бил супругу по голове
Фото: Следком России по Белгородской области
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