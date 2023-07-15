ФСБ предотвратила покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении подготовки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Члены группировки были задержаны 14 июля в Москве и Рязанской области, они проводили разведку по «адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак.