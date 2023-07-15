ФСБ предотвратила покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении подготовки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Члены группировки были задержаны 14 июля в Москве и Рязанской области, они проводили разведку по «адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак.
В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.
Цитирует ТАСС сообщение ФСБ
Следственный комитет планирует возбудить уголовные дела.