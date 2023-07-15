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ФСБ предотвратила покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

15 июля 2023, 11:19
Фото: 1MI
Подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки по заданию СБУ, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Сюжет
ФСБ

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении подготовки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Члены группировки были задержаны 14 июля в Москве и Рязанской области, они проводили разведку по «адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак.

В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.
Цитирует ТАСС сообщение ФСБ

Следственный комитет планирует возбудить уголовные дела.

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#Алина Харина#ФСБ#Фсб россии#Покушение#Покушение на убийство#Ксения собчак#Маргарита Симоньян#Общество#Белгородская область
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