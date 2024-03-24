Психоневрологический интернат под Белгородом временно расселили из-за обстрелов

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Во время одного из вечерних эфиров к губернатору обратилась местная жительница с вопросом о работе борисовского психоневрологического интерната: «Почему о пациентах никто ничего не говорит? Вы должны были в первую очередь их вывезти?».
Глава региона сообщил, что пациентов и персонал уже давно распределили по другим учреждениям: «Они были вывезены давно. Сейчас они находятся в четырёх-пяти учреждениях области. Чтобы узнать, где находится конкретный человек, нужно позвонить в министерство соцзащиты населения и труда Елена Батановой».