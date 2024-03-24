Психоневрологический интернат под Белгородом временно расселили из-за обстрелов

Глава региона сообщил, что пациентов и персонал уже давно распределили по другим учреждениям: «Они были вывезены давно. Сейчас они находятся в четырёх-пяти учреждениях области. Чтобы узнать, где находится конкретный человек, нужно позвонить в министерство соцзащиты населения и труда Елена Батановой».