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Published Сегодня, 13:59

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Психоневрологический интернат под Белгородом временно расселили из-за обстрелов

Психоневрологический интернат под Белгородом временно расселили из-за обстрелов

24 марта 2024, 13:59
Фото: 1MI
Пациентов распределили по нескольким учреждениям области. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

Во время одного из вечерних эфиров к губернатору обратилась местная жительница с вопросом о работе борисовского психоневрологического интерната: «Почему о пациентах никто ничего не говорит? Вы должны были в первую очередь их вывезти?».

Глава региона сообщил, что пациентов и персонал уже давно распределили по другим учреждениям: «Они были вывезены давно. Сейчас они находятся в четырёх-пяти учреждениях области. Чтобы узнать, где находится конкретный человек, нужно позвонить в министерство соцзащиты населения и труда Елена Батановой».

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#Пациенты#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрелы
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