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Журналистка Первого канала назвала разрушенный столб в Белгороде снарядом РСЗО

Журналистка Первого канала назвала разрушенный столб в Белгороде снарядом РСЗО

22 марта 2024, 15:00
Фото: сюжет Первого канала
Сегодня город вновь попал под обстрел ВСУ. Первый канал снял об этом сюжет и показал последствия обстрела. Однако без казусов не обошлось.

Первый канал показал сюжет о последствиях обстрела Белгорода. В Сети заметили, что корреспондент перепутала разрушенный столб от ограждения спортивной площадки с частью снаряда от РСЗО «Вампир».

Напомним, что недавно белгородцы в комментариях соцсетей Первого канала устроили акцию «БелгородЭтоРоссия». Местные жители оставили более полутора тысяч комментариев с требованием освещать ситуацию в Белгороде.

Отметим, что город больше недели ежедневно подвергается атакам ВСУ.

Сюжет об обстреле Белгорода
Видео: Первый канал
В соцсетях Первого канала местные жители устроили акцию «БелгородЭтоРоссия»
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#Видео#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обстрел ВСУ
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