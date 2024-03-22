Журналистка Первого канала назвала разрушенный столб в Белгороде снарядом РСЗО

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Первый канал показал сюжет о последствиях обстрела Белгорода. В Сети заметили, что корреспондент перепутала разрушенный столб от ограждения спортивной площадки с частью снаряда от РСЗО «Вампир».
Напомним, что недавно белгородцы в комментариях соцсетей Первого канала устроили акцию «БелгородЭтоРоссия». Местные жители оставили более полутора тысяч комментариев с требованием освещать ситуацию в Белгороде.
Отметим, что город больше недели ежедневно подвергается атакам ВСУ.