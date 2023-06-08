Первый канал показал, как работают врачи скорых в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
На Первом канале показали, в каких условиях вынуждены работать белгородские медики в приграничье. Журналист, приехавшая в регион, побеседовала как с врачами, так и с жителями приграничных сёл, которые сталкиваются с обстрелами постоянно.
В сюжете показали врача скорой помощи Станислава Григорьева. Как рассказал медик, они ездили в Красное, которое находится примерно в километре от границы. Поводом для вызова стала женщина без сознания, но госпитализация ей не потребовалась — сказались стресс и хроническое заболевание. Однако подобных вызовов много.
«Потому что люди боятся, переживают, но когда своими силами справляться уже невмоготу, они зовут нас. Садимся на бронеавтомобиль и едем», — делится медик.
Ездят врачи на бывшей инкассаторской машине — она спасает только от осколков, но «успокаивает». Пока нет обстрелов, глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров и заведующая отделением службы медицины катастроф Лидия Потапова отправились на шебекинскую дорогу в надежде попасть в отделение скорой в Шебекино — нужно забрать оборудование. С этого момента водитель ускоряется, а по машине отстреливаются.
В самом городе пусто, есть только редкие прохожие. Как утверждает журналист, ударили ВСУ по неотложке — это видно на кадрах. Оставшиеся машины перегнали в Белгород.
Также журналисты побывали в одном из сёл, которое подвергалось обстрелам меньше. Некоторые жители не готовы оставить своё хозяйство, другие говорят, что они «на стрёме» и готовы уехать при необходимости.
Несмотря на прилёты и обстрелы, врачи от своей работы не отказываются.