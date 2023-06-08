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Первый канал показал, как работают врачи скорых в белгородском приграничье

8 июня 2023, 13:10
Фото: Первый канал
В Белгородской области побывала корреспондент Первого канала и пообщалась с медиками и жителями приграничных сёл, которые всё ещё остаются под обстрелами.

На Первом канале показали, в каких условиях вынуждены работать белгородские медики в приграничье. Журналист, приехавшая в регион, побеседовала как с врачами, так и с жителями приграничных сёл, которые сталкиваются с обстрелами постоянно.

В сюжете показали врача скорой помощи Станислава Григорьева. Как рассказал медик, они ездили в Красное, которое находится примерно в километре от границы. Поводом для вызова стала женщина без сознания, но госпитализация ей не потребовалась — сказались стресс и хроническое заболевание. Однако подобных вызовов много.

«Потому что люди боятся, переживают, но когда своими силами справляться уже невмоготу, они зовут нас. Садимся на бронеавтомобиль и едем», — делится медик.

Ездят врачи на бывшей инкассаторской машине — она спасает только от осколков, но «успокаивает». Пока нет обстрелов, глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров и заведующая отделением службы медицины катастроф Лидия Потапова отправились на шебекинскую дорогу в надежде попасть в отделение скорой в Шебекино — нужно забрать оборудование. С этого момента водитель ускоряется, а по машине отстреливаются.

В самом городе пусто, есть только редкие прохожие. Как утверждает журналист, ударили ВСУ по неотложке — это видно на кадрах. Оставшиеся машины перегнали в Белгород.

Также журналисты побывали в одном из сёл, которое подвергалось обстрелам меньше. Некоторые жители не готовы оставить своё хозяйство, другие говорят, что они «на стрёме» и готовы уехать при необходимости.

Несмотря на прилёты и обстрелы, врачи от своей работы не отказываются.

Видео: Первый канал
Студенты медики из других регионов не хотят работать в белгородском приграничье
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Алексей Жиров#Скорая помощь#Медицина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Видео
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