Первый канал показал, как работают врачи скорых в белгородском приграничье

Ездят врачи на бывшей инкассаторской машине — она спасает только от осколков, но «успокаивает». Пока нет обстрелов, глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров и заведующая отделением службы медицины катастроф Лидия Потапова отправились на шебекинскую дорогу в надежде попасть в отделение скорой в Шебекино — нужно забрать оборудование. С этого момента водитель ускоряется, а по машине отстреливаются.