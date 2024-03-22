В России подорожает курятина из-за обстрелов Белгорода?

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Агентство заявило о возможном росте цен в России на топливо и продукты питания, в том числе на мясо птицы, из-за обстрелов ВСУ приграничных регионов. Отмечается, что Белгородская область является крупным поставщиком сельхозпродукции — на регион приходится 14% от всего производства скота и птицы в стране.
Также агентство отмечает, что обстрелам подвергались нефтеперерабатывающие заводы, что, по некоторым оценкам, привело к сокращению мощностей на 11%. Цены на топливо на заправках почти не изменились, однако оптовые цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пошли вверх.