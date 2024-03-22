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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Птица

В России подорожает курятина из-за обстрелов Белгорода?

22 марта 2024, 12:38
Фото: 1MI
Птица

Bloomberg заявил о возможном росте цен на мясо в России из-за атак на Белгород

На Белгородскую область приходится 14% от всего производства скота и птицы в России, пишет Forbes со ссылкой на данные Bloomberg.

Агентство заявило о возможном росте цен в России на топливо и продукты питания, в том числе на мясо птицы, из-за обстрелов ВСУ приграничных регионов. Отмечается, что Белгородская область является крупным поставщиком сельхозпродукции — на регион приходится 14% от всего производства скота и птицы в стране.

Также агентство отмечает, что обстрелам подвергались нефтеперерабатывающие заводы, что, по некоторым оценкам, привело к сокращению мощностей на 11%. Цены на топливо на заправках почти не изменились, однако оптовые цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пошли вверх.

Дизель подорожал, а бензин? Что происходит с ценами на топливо в Белгородской области
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#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Мясо птицы#Белгород#Алина Харина#Обстрел#Цены на бензин
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