В России подорожает курятина из-за обстрелов Белгорода?

Также агентство отмечает, что обстрелам подвергались нефтеперерабатывающие заводы, что, по некоторым оценкам, привело к сокращению мощностей на 11%. Цены на топливо на заправках почти не изменились, однако оптовые цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пошли вверх.