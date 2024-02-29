Цены как в столице: стоимость бензина в Белгородской области сравнялась с московской

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В январе средняя стоимость автомобильного бензина в Белгородской области составила 55,71 рубля за литр. Такой же показатель в Центральном федеральном округе — у Москвы. Опережает Белгородскую область и столицу только Подмосковье — 55,83 рубля.
Цена на АИ-92 в Белгородской области в январе достигла 50,93 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 55,16 рубля, АИ-98 и выше — 68,48 рубля. Стоимость литра дизельного топлива составляла 61,78 рубля.
В соседней Воронежской области средняя цена на бензин составила 55,23 рубля, в Курской — 53,48 рубля.
Отметим, что за год топливо подорожало в Белгородской области на 6,4%.