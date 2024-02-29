Цены как в столице: стоимость бензина в Белгородской области сравнялась с московской

Белгородскую область по цене бензина в ЦФО обогнало только Подмосковье

По средней стоимости бензина в январе Белгородская область сравнялась с Москвой. Опережает их в Центральном федеральном округе только Подмосковье. Росстат поделился данными о динамике цен на бензин в первом месяце 2024 года.