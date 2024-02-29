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Бензин

Цены как в столице: стоимость бензина в Белгородской области сравнялась с московской

29 февраля 2024, 14:37
Фото: 1MI
Бензин

Белгородскую область по цене бензина в ЦФО обогнало только Подмосковье

По средней стоимости бензина в январе Белгородская область сравнялась с Москвой. Опережает их в Центральном федеральном округе только Подмосковье. Росстат поделился данными о динамике цен на бензин в первом месяце 2024 года.
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Бензин

В январе средняя стоимость автомобильного бензина в Белгородской области составила 55,71 рубля за литр. Такой же показатель в Центральном федеральном округе — у Москвы. Опережает Белгородскую область и столицу только Подмосковье — 55,83 рубля.

Цена на АИ-92 в Белгородской области в январе достигла 50,93 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 55,16 рубля, АИ-98 и выше — 68,48 рубля. Стоимость литра дизельного топлива составляла 61,78 рубля.

В соседней Воронежской области средняя цена на бензин составила 55,23 рубля, в Курской — 53,48 рубля.

Отметим, что за год топливо подорожало в Белгородской области на 6,4%.

Как сильно изменилась цена на бензин в Белгородской области за год?
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