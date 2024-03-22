Минфин РФ назвал сумму помощи подвергающейся обстрелам Белгородской области

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете в Москве рассказал, что российские регионы, попавшие под обстрелы, получают господдержку из бюджета.
По его словам, в текущем году Белгородской области помогли более чем на 4 млрд рублей. Средства направляли и в прошлом году.
«Помогали в первую очередь средствами на восстановление жилых домов, помогали и сейчас помогаем восстанавливать разрушенный бизнес», — цитирует издание Силуанова.
Он также отметил, что Минфин постоянно находится на связи с руководителями приграничных регионов.