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Деньги

Минфин РФ назвал сумму помощи подвергающейся обстрелам Белгородской области

22 марта 2024, 15:47
Фото: 1MI
Деньги

Глава Минфина рассказал о помощи пострадавшему при обстрелах Белгороду

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в текущем году области помогли более чем на 4 млрд рублей. Подробности рассказывают «Известия».

Министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете в Москве рассказал, что российские регионы, попавшие под обстрелы, получают господдержку из бюджета.

По его словам, в текущем году Белгородской области помогли более чем на 4 млрд рублей. Средства направляли и в прошлом году.

«Помогали в первую очередь средствами на восстановление жилых домов, помогали и сейчас помогаем восстанавливать разрушенный бизнес», — цитирует издание Силуанова.

Он также отметил, что Минфин постоянно находится на связи с руководителями приграничных регионов.

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#Белгородская область#Экономика#Господдержка#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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