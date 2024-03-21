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На Пушкарной и Донецкой в Белгороде отремонтируют ливнёвку

На затапливаемых фекальными стоками улицах в Белгороде отремонтируют ливнёвку

21 марта 2024, 13:20
Фото: 1MI

На Пушкарной и Донецкой в Белгороде отремонтируют ливнёвку

Управление Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся ремонтом ливневой канализации. Документы появились на сайте госзакупок.

В Белгороде на улице Донецкой и Пушкарной отремонтируют ливневую канализацию. Речь идёт о ливнёвке, расположенной на участке от дома № 158 до дома №164 на улице Донецкой. Также рабочим предстоит установка водоотводного лотка в районе дома № 6 по улице Пушкарная.

Подрядчика ищет Белгорблагоустройство. Кто займётся работами, станет известно 1 апреля. Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей.

Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с даты заключения контракта.

Напомним, что прошлым летом белгородцы пожаловались, что эти улицы заливает канализационными стоками. Позже в минЖКХ заявили, что в подтоплении улиц виноваты погода, подрядчик и мэрия.

Кто виноват, что Донецкую и Пушкарную в Белгороде затапливает фекальными стоками?
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#Город#Ливневая канализация#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Ливнёвка
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