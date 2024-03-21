На затапливаемых фекальными стоками улицах в Белгороде отремонтируют ливнёвку

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Белгороде на улице Донецкой и Пушкарной отремонтируют ливневую канализацию. Речь идёт о ливнёвке, расположенной на участке от дома № 158 до дома №164 на улице Донецкой. Также рабочим предстоит установка водоотводного лотка в районе дома № 6 по улице Пушкарная.
Подрядчика ищет Белгорблагоустройство. Кто займётся работами, станет известно 1 апреля. Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей.
Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с даты заключения контракта.
Напомним, что прошлым летом белгородцы пожаловались, что эти улицы заливает канализационными стоками. Позже в минЖКХ заявили, что в подтоплении улиц виноваты погода, подрядчик и мэрия.