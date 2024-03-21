На затапливаемых фекальными стоками улицах в Белгороде отремонтируют ливнёвку

В Белгороде на улице Донецкой и Пушкарной отремонтируют ливневую канализацию. Речь идёт о ливнёвке, расположенной на участке от дома № 158 до дома №164 на улице Донецкой. Также рабочим предстоит установка водоотводного лотка в районе дома № 6 по улице Пушкарная.