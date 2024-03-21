Из приграничной Козинки ночью вывезли четырёх пенсионеров

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Минувшей ночью сотрудники Росгвардии и члены самообороны вывезли из Козинки Грайворонского округа четырёх человек — трёх бабушек и дедушку.
К сожалению, они приняли то решение, которое, как мне кажется, было не совсем правильным, — остаться в обстреливаемом селе. Когда ситуация ухудшилась, попросили о помощи, но было очень непросто помочь им.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Благодаря бойцам Росгвардии и самообороны людей удалось вывезти из села. Сейчас пенсионеры находятся в безопасности. Их встретил глава округа Геннадий Бондарев. Людей накормили и напоили.
Ранее в семь населённых пунктов Грайворонского округа ограничили въезд из-за небезопасной обстановки. На въезде должны были поставить блокпосты. Для посещения домов власти установят определённый порядок.