Из приграничной Козинки ночью вывезли четырёх пенсионеров

Росгвардия и самооборона вывезли четырёх человек из приграничной Козинки

Из населённого пункта вывезли трёх бабушек и дедушку. Пенсионеры сначала хотели остаться в обстреливаемом селе. Когда ситуация ухудшилась, попросили о помощи. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.