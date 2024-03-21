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Пенсионерка

Из приграничной Козинки ночью вывезли четырёх пенсионеров

21 марта 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка

Росгвардия и самооборона вывезли четырёх человек из приграничной Козинки

Из населённого пункта вывезли трёх бабушек и дедушку. Пенсионеры сначала хотели остаться в обстреливаемом селе. Когда ситуация ухудшилась, попросили о помощи. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

Минувшей ночью сотрудники Росгвардии и члены самообороны вывезли из Козинки Грайворонского округа четырёх человек — трёх бабушек и дедушку.

К сожалению, они приняли то решение, которое, как мне кажется, было не совсем правильным, — остаться в обстреливаемом селе. Когда ситуация ухудшилась, попросили о помощи, но было очень непросто помочь им.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Благодаря бойцам Росгвардии и самообороны людей удалось вывезти из села. Сейчас пенсионеры находятся в безопасности. Их встретил глава округа Геннадий Бондарев. Людей накормили и напоили.

Ранее в семь населённых пунктов Грайворонского округа ограничили въезд из-за небезопасной обстановки. На въезде должны были поставить блокпосты. Для посещения домов власти установят определённый порядок.

В семь белгородских населённых пунктов ограничат въезд из-за опасной обстановки
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#Белгородская область#Пенсионеры#Росгвардия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Козинка#Самооборона#Приграничье#СВО
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