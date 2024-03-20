«Двойники» должников: выписывают ли в Белгородской области ошибочные штрафы?

При этом в УФССП отметили, что количество обращений в ведомство значительно уменьшилось. Это связано с тем, что в федеральный закон внесли ряд изменений. Теперь в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников: