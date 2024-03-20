«Двойники» должников: выписывают ли в Белгородской области ошибочные штрафы?

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Приставы за два года ошибочно выписали штрафы 1500 россиян. Ими оказались полные тёзки должников, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Гражданам вернули 15,9 млн рублей необоснованно взысканных средств, а ошибочно наложенные ограничения отменили.
В ведомстве также сообщили, что вывили многочисленные нарушения законодательства органами службы судебных приставов. По результатам проверок помощь оказали 60 тыс. граждан, им выплатили более 650 млн руб.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько штрафов ошибочно выписали региональные судебные приставы. Также мы поинтересовались в областном ведомстве, сколько средств взыскали с «двойников» должников и были ли они возвращены.
Из ответа регионального управления Федеральной службы судебных приставов следует, что в ведомственной статистике данной информации нет, поэтому предоставить они её нам не могут.
При этом в УФССП отметили, что количество обращений в ведомство значительно уменьшилось. Это связано с тем, что в федеральный закон внесли ряд изменений. Теперь в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников:
При этом случаи ошибочной идентификации в региональном ведомстве всё ещё фиксируют. Это касается исполнительных производств, которые возбудили по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу закона и в которых нет идентификаторов граждан-должников.
Белгородцы, на которых числится чужой долг, могут обратиться к сервису «Интернет-приёмная» официального сайта ФССП России, выбрав тему «Я двойник!». Кроме того, можно обратиться в чат-бот, размещённый в официальном аккаунте ФССП России во «ВКонтакте». Обращения рассматриваются в течение двух дней.
Белгородцы также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале «Госуслуг». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».