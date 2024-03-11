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Камера

Белгородцы получили штрафы за превышение скорости из-за ошибок в работе фоторадаров

11 марта 2024, 07:57
Фото: 1MI
Камера
Работу устройств приостановили. Водители могут обжаловать штрафы. Подробности рассказывает «Фонарь».
Сюжет
Пдд

От белгородцев поступала масса жалоб на нарушения, зафиксированные с помощью передвижных комплексов фотовидеофиксации «КРИС П». На радарах были некорректно установлены данные ограничения скорости: показатели на приборе были ниже, чем разрешено на участках дорог, пишет издание.

Одна из жалоб касалась работы радара на трассе Шебекино — Белгород. По словам местного жителя, комплекс фиксировал ограничение скорости 50 км/ч при фактическом ограничении 60 км/ч.

Редакция узнала у регионального УМВД, что работу комплексов фотовидеофиксации, где были выявлены несоответствия в показаниях, приостановили. Проверку «КРИС П» провели работники управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области.

Также в УМВД отметили, что все фото с нарушениями соответствовали требованием ГОСТа, на водителей составили протоколы о нарушениях. В случае несогласия с постановлением водители могут штрафы обжаловать.

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#Общество#Белгородская область#Нарушения#Пдд#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Фоторадарные передвижные комплексы «крис-п»
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