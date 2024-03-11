Белгородцы получили штрафы за превышение скорости из-за ошибок в работе фоторадаров

От белгородцев поступала масса жалоб на нарушения, зафиксированные с помощью передвижных комплексов фотовидеофиксации «КРИС П». На радарах были некорректно установлены данные ограничения скорости: показатели на приборе были ниже, чем разрешено на участках дорог, пишет издание.