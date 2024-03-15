Полмиллиона рублей штрафа получил белгородский экс-сотрудник ФСИН за мошенничество

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Белгородский экс-сотрудник ФСИН получил крупный штраф за мошенничество. Его уже осудили. Прокуратура поддержала обвинение в отношении бывшего сотрудника ИК № 5. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Как сообщается, злоумышленник временно исполнял обязанности заместителя начальника учреждения. В это время он предложил осуждённому оказать содействие в вынесении решения о замене неотбытого срока более мягким наказанием. За это подсудимый получил 130 тыс. рублей.
По решению суда фигуранту назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Ему также запретили занимать определённые должности на три года. Приговор вступил в силу.
Напомним, ранее появились подробности уголовного дела против экс-инспектора ФСИН. Её осудили за превышение должностных полномочий, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в группе лиц по предварительному сговору в крупном размере. У неё было двое сообщников.