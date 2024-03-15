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Колония

Полмиллиона рублей штрафа получил белгородский экс-сотрудник ФСИН за мошенничество

15 марта 2024, 14:27
Фото: 1MI
Колония

Белгородский экс-сотрудник ФСИН получил штраф за мошенничество

Бывший сотрудник исправительной колонии предложил посодействовать осуждённому в замене неотбытого срока более мягким видом наказания. За это он попросил 130 тыс. рублей. Подробности сообщает региональная прокуратура.
Сюжет
Штраф

Белгородский экс-сотрудник ФСИН получил крупный штраф за мошенничество. Его уже осудили. Прокуратура поддержала обвинение в отношении бывшего сотрудника ИК № 5. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщается, злоумышленник временно исполнял обязанности заместителя начальника учреждения. В это время он предложил осуждённому оказать содействие в вынесении решения о замене неотбытого срока более мягким наказанием. За это подсудимый получил 130 тыс. рублей.

По решению суда фигуранту назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Ему также запретили занимать определённые должности на три года. Приговор вступил в силу.

Напомним, ранее появились подробности уголовного дела против экс-инспектора ФСИН. Её осудили за превышение должностных полномочий, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в группе лиц по предварительному сговору в крупном размере. У неё было двое сообщников.

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#Белгородская область#Происшествия#Штраф#Прокуратура#Уголовное дело#Новости Белгорода#Колония#Фсин#Белгород#Наталья Корявых
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