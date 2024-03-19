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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

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«Почта России»

«Почта России» ответила на жалобы белгородцев по поводу закрытых филиалов

19 марта 2024, 11:04
Фото: 1MI
«Почта России»

«Почта России» пообещала доставить белгородцам пенсии в срок

Белгородцам пообещали доставить пенсии и социальные выплаты в кратчайшие сроки. В пресс-службе организации отметили, что филиалы продолжают работать. Деятельность приостанавливается только во время ракетной опасности.

Ранее к губернатору с жалобой обратилась местная жительница. Она сообщила, что пенсионеры с 16 марта не могут получить выплаты, так как отделение почты не работает. Такая ситуация возникла в филиале, который находится на проспекте Ватутина.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что отделение решение о закрытии приняло самостоятельно. Глава региона заявил, что власти обратятся к руководству с требованием провести служебную проверку.

Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в «Почте России». В учреждении заявили, что пенсии и социальные выплаты белгородцам доставят в кратчайшие сроки.

Почтовые отделения в Белгороде работали и продолжают работать и приостанавливают свою деятельность только на период объявления ракетной опасности, чтобы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников.
«Почта России»
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