«Почта России» ответила на жалобы белгородцев по поводу закрытых филиалов

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Ранее к губернатору с жалобой обратилась местная жительница. Она сообщила, что пенсионеры с 16 марта не могут получить выплаты, так как отделение почты не работает. Такая ситуация возникла в филиале, который находится на проспекте Ватутина.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что отделение решение о закрытии приняло самостоятельно. Глава региона заявил, что власти обратятся к руководству с требованием провести служебную проверку.
Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в «Почте России». В учреждении заявили, что пенсии и социальные выплаты белгородцам доставят в кратчайшие сроки.
Почтовые отделения в Белгороде работали и продолжают работать и приостанавливают свою деятельность только на период объявления ракетной опасности, чтобы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников.
«Почта России»