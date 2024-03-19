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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

В Белгороде проведут служебную проверку по закрытым почтовым отделениям

«Люди сидят без пенсии»: белгородцы жалуются на закрытые почтовые отделения

19 марта 2024, 08:24
Фото: 1MI

В Белгороде проведут служебную проверку по закрытым почтовым отделениям

К губернатору с жалобой обратилась местная жительница. По её словам, пенсионеры с 16 марта не могут получить выплаты, так как отделение почты не работает. Оказалось, что некоторые филиалы приняли решение о закрытии самостоятельно.

Как рассказала белгородка, 16 марта почтальон не разнёс пенсию, поэтому людям пришлось идти за выплатой. Однако почта оказалась закрытой. 18 марта филиал снова не работал. «Люди сидят без пенсии», — жалуется белгородка. Такая ситуация наблюдается в отделении на проспекте Ватутина.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, работа почт в настоящий момент согласовывается с министерством цифрового развития. Согласования с этим отделением не было. Руководство филиала приняло решение о закрытии отделения самостоятельно, уточнил губернатор.

Считаю, что ваше возмущение абсолютно правомерно. На оперативном штабе будем обращаться к руководству почты с требованием провести служебное расследование. Понимаю, что услышу в ответ: «Везде люди, а работники почты должны подвергаться угрозе?» А давайте представим, что все органы власти сейчас откажутся от своей работы, разойдутся по домам и уедут. Трудно представить.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Пенсионеры#Почта#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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