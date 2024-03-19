«Люди сидят без пенсии»: белгородцы жалуются на закрытые почтовые отделения

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как рассказала белгородка, 16 марта почтальон не разнёс пенсию, поэтому людям пришлось идти за выплатой. Однако почта оказалась закрытой. 18 марта филиал снова не работал. «Люди сидят без пенсии», — жалуется белгородка. Такая ситуация наблюдается в отделении на проспекте Ватутина.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, работа почт в настоящий момент согласовывается с министерством цифрового развития. Согласования с этим отделением не было. Руководство филиала приняло решение о закрытии отделения самостоятельно, уточнил губернатор.
Считаю, что ваше возмущение абсолютно правомерно. На оперативном штабе будем обращаться к руководству почты с требованием провести служебное расследование. Понимаю, что услышу в ответ: «Везде люди, а работники почты должны подвергаться угрозе?» А давайте представим, что все органы власти сейчас откажутся от своей работы, разойдутся по домам и уедут. Трудно представить.
Вячеслав Гладков