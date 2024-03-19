«Люди сидят без пенсии»: белгородцы жалуются на закрытые почтовые отделения

В Белгороде проведут служебную проверку по закрытым почтовым отделениям

К губернатору с жалобой обратилась местная жительница. По её словам, пенсионеры с 16 марта не могут получить выплаты, так как отделение почты не работает. Оказалось, что некоторые филиалы приняли решение о закрытии самостоятельно.