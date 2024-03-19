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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Мать и новорождённый

Матрац, ночник, плед: что теперь дарят белгородцам при рождении детей

19 марта 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Мать и новорождённый

Состав подарка для новорождённых в Белгородской области обновят

В Белгородской области решили обновить состав единого подарка для новорождённых. В комплект войдут в общем 12 позиций. Обновят наборы с 1 мая, следует из постановления регионального правительства.
Сюжет
Дети

В Белгородской области обновят состав подарков для новорождённых. Изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Набор включает в себя 12 позиций. Это матрац, развивающий коврик-пазл, силиконовый светильник-ночник, набор для купания, детская щёточка и расчёска, набор игрушек — мягких стикеров для купания, электронный термометр, набор детской посуды из силикона, детский плед, органайзер для детских документов, комплект постельного белья. Наборы родителям малышей вручают по нацпроекту «Демография».

Как уточнили в областном правительстве, в этом году на подарки новорождённым выделили 45 млн рублей. Получить наборы могут родители во всех муниципалитетах. Для этого нужно обратиться в МФЦ или управление ЗАГС по месту жительства.

С начала года белгородцы получили порядка 2 тыс. таких наборов.

Ранее была названа сумма регионального маткапитала. Его размер в этом году составил 90 570 рублей.

Белгородские чиновники назвали сумму регионального маткапитала на 2024 год
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