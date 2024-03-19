Матрац, ночник, плед: что теперь дарят белгородцам при рождении детей

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Белгородской области обновят состав подарков для новорождённых. Изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Набор включает в себя 12 позиций. Это матрац, развивающий коврик-пазл, силиконовый светильник-ночник, набор для купания, детская щёточка и расчёска, набор игрушек — мягких стикеров для купания, электронный термометр, набор детской посуды из силикона, детский плед, органайзер для детских документов, комплект постельного белья. Наборы родителям малышей вручают по нацпроекту «Демография».
Как уточнили в областном правительстве, в этом году на подарки новорождённым выделили 45 млн рублей. Получить наборы могут родители во всех муниципалитетах. Для этого нужно обратиться в МФЦ или управление ЗАГС по месту жительства.
С начала года белгородцы получили порядка 2 тыс. таких наборов.
Ранее была названа сумма регионального маткапитала. Его размер в этом году составил 90 570 рублей.