Как рефинансировать ипотеку?

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Рефинансирование — это законное улучшение условий ипотеки. Процедура поможет сохранить деньги, если ставки в банках снизились. Если у заёмщика короткий срок кредита и возникли проблемы с выплатами, рефинансирование поможет избежать просрочек, пишет издание.
Рефинансировать можно любую ипотеку, кроме ипотеки на Дальнем Востоке, которая идёт с минимальной ставкой (не более 2% годовых). В том числе переоформить можно ипотеку с господдержкой. К примеру, при появлении нового члена семьи её можно заменить на семейную.
Стоит отметить, что рефинансировать можно ипотеку без долгих просрочек. Банки обычно смотрят на историю просрочек за последние 6-12 месяцев и кредитную историю за 3-5 лет.
Что касается повторного перекредитования, то формальных ограничений нет. Однако в таких случаях банки могут тщательнее проверять заёмщика. Также многократные перекредитования могут быть невыгодны из-за дополнительных расходов по страховке, комиссиям и оценке недвижимости.