Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Заёмщикам рассказали, когда ипотека подлежит рефинансированию

Как рефинансировать ипотеку?

19 марта 2024, 12:20
Фото: 1MI

Заёмщикам рассказали, когда ипотека подлежит рефинансированию

Рефинансировать можно любую ипотеку, за одним исключением. Подробности рассказали в материале newia.ru.
Сюжет
Ипотека

Рефинансирование — это законное улучшение условий ипотеки. Процедура поможет сохранить деньги, если ставки в банках снизились. Если у заёмщика короткий срок кредита и возникли проблемы с выплатами, рефинансирование поможет избежать просрочек, пишет издание.

Рефинансировать можно любую ипотеку, кроме ипотеки на Дальнем Востоке, которая идёт с минимальной ставкой (не более 2% годовых). В том числе переоформить можно ипотеку с господдержкой. К примеру, при появлении нового члена семьи её можно заменить на семейную.

Стоит отметить, что рефинансировать можно ипотеку без долгих просрочек. Банки обычно смотрят на историю просрочек за последние 6-12 месяцев и кредитную историю за 3-5 лет.

Что касается повторного перекредитования, то формальных ограничений нет. Однако в таких случаях банки могут тщательнее проверять заёмщика. Также многократные перекредитования могут быть невыгодны из-за дополнительных расходов по страховке, комиссиям и оценке недвижимости.

В России выросли требования к семейному доходу для одобрения ипотеки
Узнать подробнее
Читайте также:
В России выросли требования к семейному доходу для одобрения ипотекиМашина или дом? Спрос на автокредиты в РФ вырос, а на ипотеку — упалК чему приведёт сокращение доли льготной ипотеки? Отвечает эксперт
#Общество#Ипотека#Алина Харина#Льготные кредиты
Подпишитесь
Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше
Сегодня, 11:13
Из обстреливаемой Белгородской области увезут 9 тысяч детей
Сегодня, 09:28
Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы
Сегодня, 11:33
Белгородские фудкорты и медклиники чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами
Сегодня, 09:46
ВСУ атаковали дома и машины белгородцев в приграничье
Сегодня, 10:20
«Девочка потеряла руку только что во время обстрела»: Гладков — о ситуации в регионе
Сегодня, 09:06
"