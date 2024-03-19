Как рефинансировать ипотеку?

Рефинансировать можно любую ипотеку, кроме ипотеки на Дальнем Востоке, которая идёт с минимальной ставкой (не более 2% годовых). В том числе переоформить можно ипотеку с господдержкой. К примеру, при появлении нового члена семьи её можно заменить на семейную.