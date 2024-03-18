Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В России выросли требования к семейному доходу для одобрения ипотеки

В России выросли требования к семейному доходу для одобрения ипотеки

18 марта 2024, 11:38
Фото: 1MI
Размер необходимого дохода для одобрения ипотеки увеличили на 11%, сообщает newia.ru.
Сюжет
Ипотека

В России вырос средний размер рекомендованного семейного дохода для одобрения ипотечного займа. Рост составил в среднем 11%, сообщает издание со ссылкой на НБКИ. В прошлом году общий доход семьи мог составлять порядка 90,5 тыс. рублей. В этом году требования повысились на 10 тыс. рублей. Теперь рекомендуемый семейный доход должен составлять 101,6 тыс. рублей.

Требования к заёмщику увеличены из-за высокого спроса на ипотечные программы, а также рекорда по выдаче кредитов.

Отметим, что в некоторых регионах требования к зарплате выросли больше, чем на 11%. К примеру, в Удмуртии требования выросли на 27,6%, в Самаре — на 19,7%. Наименьшие требования к доходам предъявлены в Тюмени (+3,4%), Ханты-Мансийске (+2%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, охлаждение ипотечного рынка даст возможность выровнять цены и убрать разрыв между новостройками и вторичкой, а также сократить рост цен.

Машина или дом? Спрос на автокредиты в РФ вырос, а на ипотеку — упал
Узнать подробнее
Читайте также:
Машина или дом? Спрос на автокредиты в РФ вырос, а на ипотеку — упалК чему приведёт сокращение доли льготной ипотеки? Отвечает экспертЧто будет с семейной ипотекой после 1 июля?
#Общество#Ипотека#Доход#Алина Харина
Подпишитесь
Два человека ранены после очередных взрывов в Белгороде
Сегодня, 14:07
Семь белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, остаются в тяжёлом состоянии
Сегодня, 12:53
Как с завтрашнего дня будут работать торговые центры Белгорода?
Сегодня, 13:47
Из-под завалов разрушенного дома под Белгородом достали маленькую девочку
Сегодня, 10:33
Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»
Сегодня, 08:21
Третий обстрел за сутки: Белгород снова фиксирует разрушения после огня ВСУ
Сегодня, 13:22