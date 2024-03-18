В России выросли требования к семейному доходу для одобрения ипотеки

В России вырос средний размер рекомендованного семейного дохода для одобрения ипотечного займа. Рост составил в среднем 11%, сообщает издание со ссылкой на НБКИ. В прошлом году общий доход семьи мог составлять порядка 90,5 тыс. рублей. В этом году требования повысились на 10 тыс. рублей. Теперь рекомендуемый семейный доход должен составлять 101,6 тыс. рублей.