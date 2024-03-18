В России выросли требования к семейному доходу для одобрения ипотеки

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В России вырос средний размер рекомендованного семейного дохода для одобрения ипотечного займа. Рост составил в среднем 11%, сообщает издание со ссылкой на НБКИ. В прошлом году общий доход семьи мог составлять порядка 90,5 тыс. рублей. В этом году требования повысились на 10 тыс. рублей. Теперь рекомендуемый семейный доход должен составлять 101,6 тыс. рублей.
Требования к заёмщику увеличены из-за высокого спроса на ипотечные программы, а также рекорда по выдаче кредитов.
Отметим, что в некоторых регионах требования к зарплате выросли больше, чем на 11%. К примеру, в Удмуртии требования выросли на 27,6%, в Самаре — на 19,7%. Наименьшие требования к доходам предъявлены в Тюмени (+3,4%), Ханты-Мансийске (+2%).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, охлаждение ипотечного рынка даст возможность выровнять цены и убрать разрыв между новостройками и вторичкой, а также сократить рост цен.