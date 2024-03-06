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Ипотека

К чему приведёт сокращение доли льготной ипотеки? Отвечает эксперт

6 марта 2024, 11:12
Фото: 1MI
Ипотека

Эксперт рассказал, как повлияет на заёмщиков сокращение доли льготной ипотеки

Долю льготных займов планируют снизить с 90% до 25%. Эксперт Евгений Яшенков дал прогноз newia.ru о том, к чему приведёт такое положение.
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Ипотека

В прошлом году доля льготной ипотеки составляла 90%. Минфин РФ планирует сократить объём льготных займов и снизить их долю до 25%, отмечает издание.

Эксперт Евгений Яшенков прогнозирует, что в таком случае стоимость жилья должна сбавить рост. По его словам, цель льготного жилищного кредитования — стимулировать рост спроса на новостройки, что позволяет прежде всего работать застройщику. Яшенков считает, что, даже при вводе банками комиссий для девелопментов, застройщики перенесут расходы на покупателя.

При сокращении льготной ипотеки в первую очередь пострадают однокомнатные квартиры и студии, так как их чаще всего приобретают по этим займам. К примеру, в столице России — это один самых дешёвых видов недвижимости. Благодаря льготной ипотеке в последние годы фиксировался рост количества покупок этих видов жилья.

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#Общество#Белгородская область#Экономика#Ипотека#Недвижимость#Алина Харина#Льготная ипотека
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