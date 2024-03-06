К чему приведёт сокращение доли льготной ипотеки? Отвечает эксперт

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В прошлом году доля льготной ипотеки составляла 90%. Минфин РФ планирует сократить объём льготных займов и снизить их долю до 25%, отмечает издание.
Эксперт Евгений Яшенков прогнозирует, что в таком случае стоимость жилья должна сбавить рост. По его словам, цель льготного жилищного кредитования — стимулировать рост спроса на новостройки, что позволяет прежде всего работать застройщику. Яшенков считает, что, даже при вводе банками комиссий для девелопментов, застройщики перенесут расходы на покупателя.
При сокращении льготной ипотеки в первую очередь пострадают однокомнатные квартиры и студии, так как их чаще всего приобретают по этим займам. К примеру, в столице России — это один самых дешёвых видов недвижимости. Благодаря льготной ипотеке в последние годы фиксировался рост количества покупок этих видов жилья.