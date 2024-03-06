К чему приведёт сокращение доли льготной ипотеки? Отвечает эксперт

При сокращении льготной ипотеки в первую очередь пострадают однокомнатные квартиры и студии, так как их чаще всего приобретают по этим займам. К примеру, в столице России — это один самых дешёвых видов недвижимости. Благодаря льготной ипотеке в последние годы фиксировался рост количества покупок этих видов жилья.