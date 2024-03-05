Что будет с семейной ипотекой после 1 июля?

Как отмечает эксперт в разговоре с изданием, акцент ставится на том, что льготная ставка под 6% останется прежней для семей с детьми до шести лет. Получается, что для остальных ставка увеличится. Такое положение может сохраниться в ближайший год, считает Баджурак, иначе правительству придётся увеличивать расходы на субсидирование льготных процентов, так как Центробанк прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 13,5-15,5%.