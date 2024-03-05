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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Семейная ипотека

Что будет с семейной ипотекой после 1 июля?

5 марта 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Семейная ипотека

Озвучен прогноз об изменении ставок по семейной ипотеке

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак рассказал newia.ru об изменениях, которые могут произойти в программе семейной ипотеки. Прогнозируются разные ставки для семей и новые условия для получения займа.
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Ипотека

По мнению Ярослава Баджурака, семейная ипотека после 1 июля, возможно, не будет доступна большинству семейных заёмщиков. Кабмину дано поручение сохранить параметры семейного кредитования и уделить внимание семьям с детьми до шести лет включительно.

Как отмечает эксперт в разговоре с изданием, акцент ставится на том, что льготная ставка под 6% останется прежней для семей с детьми до шести лет. Получается, что для остальных ставка увеличится. Такое положение может сохраниться в ближайший год, считает Баджурак, иначе правительству придётся увеличивать расходы на субсидирование льготных процентов, так как Центробанк прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 13,5-15,5%.

Ярослав Баджурак также полагает, что власти, прорабатывая параметры семейной ипотеки, учтут социальную функцию льготного кредита и будут давать его только многодетным семьям, тем самым стимулируя рождаемость.

Также эксперт обращает внимание на то, что правительству поручили проработать особые условия ипотеки для небольших городов и регионов, где нет новостроек. Таким образом, мера поддержки должна распространиться и на вторичное жильё. Остаётся открытым вопрос — сумма первоначального взноса по этому кредиту и проценты. Есть вероятность, отмечает специалист, что первоначальный взнос составит от 30% стоимости вторичного жилья.

Помимо этого, есть риск того, что семейной ипотеки лишат жителей мегаполисов. Для этого может быть сокращён лимит кредита.

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#Общество#Ипотека#Белгород#Алина Харина#Семейная ипотека
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