Сельская ипотека под 0,1% в приграничье: действует ли она в Белгородской области?

На обращение ответил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко. Он напомнил, что решение о включении субъектов РФ в этот перечень принимает правительство России. Пока что Белгородская область действительно не входит в программу. Однако ситуация может измениться.