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Дом

Сельская ипотека под 0,1% в приграничье: действует ли она в Белгородской области?

29 февраля 2024, 07:39
Фото: 1MI
Дом

Районы Белгородской области могут включить в программу льготной сельской ипотеки

В некоторых приграничных районах РФ действует программа льготной сельской ипотеки под 0,1%. Однако Белгородская область в этот список ранее не вошла. Тем не менее в правительство РФ планируют обратиться с запросом о включении семи муниципальных образований региона в программу.
Сюжет
Ипотека

Белгородцы вновь интересуются, действует ли в регионе льготная сельская ипотека для приграничных территорий под 0,1%.

«Разве Белгородская область не входит в список приграничных территорий?» — спрашивает жительница региона. В банке ей ранее ответили, что в общий перечень Белгородская область не вошла.

На обращение ответил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко. Он напомнил, что решение о включении субъектов РФ в этот перечень принимает правительство России. Пока что Белгородская область действительно не входит в программу. Однако ситуация может измениться.

С учётом проведения СВО губернатором Белгородской области инициировано обращение в правительство РФ о рассмотрении возможности включения семи муниципальных образований региона в перечень территорий, на которые будет распространяться данная льготная ставка.
Андрей Антоненко
Ответ министраОтвет министра
Ответ министра
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что по итогам 2022 года жители Белгородской области получили поддержку в рамках программы «Сельская ипотека» на сумму свыше 31 млн рублей.

Общая сумма выданных в Черноземье «Сельских ипотек» превысила 166 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Экономика#Ипотека#Белгород#Льготная ипотека#Андрей Антоненко#Приграничье#Сельская ипотека#Александра Склярова
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