Сельская ипотека под 0,1% в приграничье: действует ли она в Белгородской области?

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Белгородцы вновь интересуются, действует ли в регионе льготная сельская ипотека для приграничных территорий под 0,1%.
«Разве Белгородская область не входит в список приграничных территорий?» — спрашивает жительница региона. В банке ей ранее ответили, что в общий перечень Белгородская область не вошла.
На обращение ответил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко. Он напомнил, что решение о включении субъектов РФ в этот перечень принимает правительство России. Пока что Белгородская область действительно не входит в программу. Однако ситуация может измениться.
С учётом проведения СВО губернатором Белгородской области инициировано обращение в правительство РФ о рассмотрении возможности включения семи муниципальных образований региона в перечень территорий, на которые будет распространяться данная льготная ставка.
Андрей Антоненко
Напомним, что по итогам 2022 года жители Белгородской области получили поддержку в рамках программы «Сельская ипотека» на сумму свыше 31 млн рублей.