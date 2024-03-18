Более 150 белгородцев помогали убирать улицы города после атак ВСУ

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Вчера, 17 марта, не боясь неспокойной обстановки, более 150 местных жителей вышли на уборку повреждённых улиц Белгорода. Улицы города очистили от битого стекла, деревьев, поваленных конструкций и других разрушений.
В настоящий момент волонтёры штаба «Мы вместе» принимают заявки от местных жителей на необходимую помощь.
Ранее волонтёрский штаб приглашал добровольцев для ликвидации последствий обстрелов. Волонтёры помогают медикам и спасателям. На днях несколько машин добровольцев приехали в Белгород из Корочи.