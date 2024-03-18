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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:02

Волонтёры помогают убирать улицы после обстрелов

Более 150 белгородцев помогали убирать улицы города после атак ВСУ

18 марта 2024, 14:02
Фото: Центр молодёжных инициатив
Волонтёры помогают убирать улицы после обстрелов
Волонтёры очищали улицы Белгорода от выбитого стекла, поваленных деревьев и разрушенных строений. Подробности рассказали на страницах Центра молодёжных инициатив в соцсетях.

Вчера, 17 марта, не боясь неспокойной обстановки, более 150 местных жителей вышли на уборку повреждённых улиц Белгорода. Улицы города очистили от битого стекла, деревьев, поваленных конструкций и других разрушений.

В настоящий момент волонтёры штаба «Мы вместе» принимают заявки от местных жителей на необходимую помощь.

Ранее волонтёрский штаб приглашал добровольцев для ликвидации последствий обстрелов. Волонтёры помогают медикам и спасателям. На днях несколько машин добровольцев приехали в Белгород из Корочи.

Волонтёры помогают убирать улицы после обстреловВолонтёры помогают убирать улицы после обстрелов
Волонтёры помогают убирать улицы после обстреловВолонтёры помогают убирать улицы после обстрелов
Волонтёры помогают убирать улицы после обстреловВолонтёры помогают убирать улицы после обстрелов
Волонтёры помогают убирать улицы после обстрелов
Фото: Центр молодёжных инициатив
В Белгороде ищут волонтёров для ликвидации последствий обстрелов
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#Город#Новости Белгорода#Уборка улиц#Волонтёры#Белгород#Алина Харина#Атака ВСУ
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