Студент БГТУ им. Шухова — победитель конкурса общественно значимых проектов

С помощью такой уличной экспозиции, которая будет состоять из трёх сменных блоков, белгородцы узнают о волонтёрах, семьях участников СВО, а также о самих бойцах. Для этого в школе № 50 и гимназии № 3 Белгорода будет проведён конкурс рассказов о таких героях. Лучшие работы школьников определит жюри из представителей общественности и партийного актива 2-го округа. Затем состоится фотосессия с семьями победителей, и их работы будут размещены на мобильных стендах в Егорьевском сквере.