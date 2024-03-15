Студент БГТУ им. Шухова — победитель конкурса общественно значимых проектов

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Вместе с однопартийцами и активистами 2-го округа шуховец выступил с инициативой создания мобильной выставочной экспозиции, посвящённой специальной военной операции (СВО). Проект получил название «Стенд: Зеркало истории семьи, жизни, подвига».
С помощью такой уличной экспозиции, которая будет состоять из трёх сменных блоков, белгородцы узнают о волонтёрах, семьях участников СВО, а также о самих бойцах. Для этого в школе № 50 и гимназии № 3 Белгорода будет проведён конкурс рассказов о таких героях. Лучшие работы школьников определит жюри из представителей общественности и партийного актива 2-го округа. Затем состоится фотосессия с семьями победителей, и их работы будут размещены на мобильных стендах в Егорьевском сквере.
Защита проектов и награждение победителей состоялись в обновлённом Центре народного творчества в рамках форума первичных отделений «Единой России» в Белгородской области. Участие в торжественном мероприятии принял губернатор Белгородской области — секретарь Белгородского регионального отделения партии Вячеслав Гладков.
Благодаря его решению в регионе реализуют беспрецедентное количество проектов на сумму порядка 50 миллионов рублей. 18 инициатив на общую сумму почти 10 миллионов рублей помогут сделать Белгород лучше. Победители получили гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортивных площадок, поддержку творческих объединений и многое другое.