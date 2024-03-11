Сертификаты, льготы и материнский капитал: как сэкономить на покупке жилья?

В то же время, считает владелец московского агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин, компенсировать свои затраты можно и за счёт застройщика: они могут предложить скидки, бонусы и льготные условия по ипотеке по очень низкой ставке. Однако такие бонусы компании могут сразу заложить в стоимость жилья, поэтому предложение может потерять свою выгоду.