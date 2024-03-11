Сертификаты, льготы и материнский капитал: как сэкономить на покупке жилья?

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов рассказал, что государственная поддержка при покупке жилья в России включает в себя два базовых инструмента, один из которых налоговый вычет.
Любой гражданин-налогоплательщик имеет право вернуть единовременно или в течение определённого срока (обычно до двух лет, если речь идёт о выплате через работодателя) 13% от суммы покупки, но не более 260 тыс. рублей. Плюс ещё до 390 тыс. рублей, если объект недвижимости был куплен с помощью ипотечного кредита. Итого вернуть максимально можно 650 тыс. рублей.
Искандер Юсупов
Также очередники и льготники могут воспользоваться жилищными сертификатами, но размер выплаты в каждом регионе свой. Кроме этого, существуют различные программы для молодых семей: например, в Тольятти можно получить сертификат 30-35% стоимости квартиры.
Особую помощь оказывают семьям с детьми: им выплачивают материнский капитал или выдают земельный участок за третьего ребёнка, который также можно заменить на денежный сертификат от 180 тыс. до 350 тыс. рублей. Многодетные семьи могут получить целевую выплату в размере 450 тыс. рублей и потратить её на погашение ипотеки, отметила риелтор и основатель агентства недвижимости «Любимое» София Любимова.
Льготную ставку по ипотеке тоже можно считать выгодной для покупателя. Ставка Центробанка — 16%, однако новостройку можно сейчас приобрести по 8%.
София Любимова
В то же время, считает владелец московского агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин, компенсировать свои затраты можно и за счёт застройщика: они могут предложить скидки, бонусы и льготные условия по ипотеке по очень низкой ставке. Однако такие бонусы компании могут сразу заложить в стоимость жилья, поэтому предложение может потерять свою выгоду.
Менее приятные способы получить деньги от застройщика — это компенсация за недостроенные метры, если площадь квартиры по факту окажется меньше указанной в ДДУ. Но иногда в договоре прописано, что при небольшом уменьшении площади (обычно до 1 кв. м.) разница не возмещается. Компенсацию от строительной компании можно получить и за недостатки в сданной квартире.
Марсель Ахметшин