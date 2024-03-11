Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Жильё

Сертификаты, льготы и материнский капитал: как сэкономить на покупке жилья?

11 марта 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Жильё

Эксперты перечислили способы, как сэкономить на приобретении недвижимости

Журналисты newia.ru обратились к экспертам и выяснили, какими льготами и выплатами при покупке новостройки можно воспользоваться, а также как можно сократить расходы на приобретение жилья до 2 млн рублей.

Заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов рассказал, что государственная поддержка при покупке жилья в России включает в себя два базовых инструмента, один из которых налоговый вычет.

Любой гражданин-налогоплательщик имеет право вернуть единовременно или в течение определённого срока (обычно до двух лет, если речь идёт о выплате через работодателя) 13% от суммы покупки, но не более 260 тыс. рублей. Плюс ещё до 390 тыс. рублей, если объект недвижимости был куплен с помощью ипотечного кредита. Итого вернуть максимально можно 650 тыс. рублей.
Искандер Юсупов

Также очередники и льготники могут воспользоваться жилищными сертификатами, но размер выплаты в каждом регионе свой. Кроме этого, существуют различные программы для молодых семей: например, в Тольятти можно получить сертификат 30-35% стоимости квартиры.

Особую помощь оказывают семьям с детьми: им выплачивают материнский капитал или выдают земельный участок за третьего ребёнка, который также можно заменить на денежный сертификат от 180 тыс. до 350 тыс. рублей. Многодетные семьи могут получить целевую выплату в размере 450 тыс. рублей и потратить её на погашение ипотеки, отметила риелтор и основатель агентства недвижимости «Любимое» София Любимова.

Льготную ставку по ипотеке тоже можно считать выгодной для покупателя. Ставка Центробанка — 16%, однако новостройку можно сейчас приобрести по 8%.
София Любимова

В то же время, считает владелец московского агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин, компенсировать свои затраты можно и за счёт застройщика: они могут предложить скидки, бонусы и льготные условия по ипотеке по очень низкой ставке. Однако такие бонусы компании могут сразу заложить в стоимость жилья, поэтому предложение может потерять свою выгоду.

Менее приятные способы получить деньги от застройщика — это компенсация за недостроенные метры, если площадь квартиры по факту окажется меньше указанной в ДДУ. Но иногда в договоре прописано, что при небольшом уменьшении площади (обычно до 1 кв. м.) разница не возмещается. Компенсацию от строительной компании можно получить и за недостатки в сданной квартире.
Марсель Ахметшин
Четыре фактора, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры в новостройке
Узнать подробнее
Читайте также:
Налоговый вычет за жильё: что это такое и как его получитьВ Белгороде в январе подешевело съёмное жильё
#Общество#Новостройка#Россия#Покупка#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ ударили дроном-камикадзе по автомобилю в Белгородской области
Сегодня, 14:49
Цифры, которые вызывают уважение: автомобильная «номерология» по-белгородски
Сегодня, 13:05
Не всем повезло: больше 100 подвалов в Белгороде не могут быть укрытиями
Сегодня, 10:47
Хотели повторить весенний сценарий? Отряд ВСУ пытался прорваться на Белгородчину
Сегодня, 06:58
Тому — шесть, тому — два: как распределяли миллионы Сергиенко, Глазкрицкий и Гринякин
Сегодня, 08:55
Такси, ТРЦ и поезда: на что жаловались белгородцы из-за затяжной ракетной опасности?
Сегодня, 08:18