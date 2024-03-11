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Доллары

Через госграницу пытались вывезти контрабандой 80 тыс. долларов и 120 тыс. гривен

11 марта 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
Доллары

Белгородская ФСБ предотвратила контрабанду наличных денег на Украину

Ведомство совместно с таможенной службой пресекло контрабандный канал перемещения денег через российскую границу. Силовики поймали женщину с крупной суммой гривен и долларов, сообщили в пресс-службе УФСБ.
Сюжет
Деньги

Белгородская ФСБ пресекла контрабандный канал перемещения денег через российскую границу. Силовики действовали совместно с сотрудниками таможенной службы.

Поймали россиянку, которая пыталась незаконно переместить наличные деньги. Речь идёт о 80 тыс. долларов и 120 тыс. гривен. Деньги она везла с территории региона в сопредельное государство.

Наличие денег, которые женщина спрятала в одежде, она объяснила накоплениями, полученными с доходов от предпринимательской деятельности. При этом гражданка РФ знала, что в стране действует запрет на вывоз денег, сумма которых превышает 10 тыс. долларов.

Против женщины возбудили уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств в крупном размере (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Россиянке может грозить штраф от трёхкратной суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств.

Ранее белгородца поймали на контрабанде сильнодействующих веществ. Посылку он заказывал из Казахстана. В ней было 100 таблеток тестостерона.

Белгородца поймали на контрабанде сильнодействующих веществ
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#Деньги#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Контрабанда#ФСБ#Белгород#Наталья Корявых#Доллары
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