Через госграницу пытались вывезти контрабандой 80 тыс. долларов и 120 тыс. гривен

Наличие денег, которые женщина спрятала в одежде, она объяснила накоплениями, полученными с доходов от предпринимательской деятельности. При этом гражданка РФ знала, что в стране действует запрет на вывоз денег, сумма которых превышает 10 тыс. долларов.