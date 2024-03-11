Через госграницу пытались вывезти контрабандой 80 тыс. долларов и 120 тыс. гривен

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Белгородская ФСБ пресекла контрабандный канал перемещения денег через российскую границу. Силовики действовали совместно с сотрудниками таможенной службы.
Поймали россиянку, которая пыталась незаконно переместить наличные деньги. Речь идёт о 80 тыс. долларов и 120 тыс. гривен. Деньги она везла с территории региона в сопредельное государство.
Наличие денег, которые женщина спрятала в одежде, она объяснила накоплениями, полученными с доходов от предпринимательской деятельности. При этом гражданка РФ знала, что в стране действует запрет на вывоз денег, сумма которых превышает 10 тыс. долларов.
Против женщины возбудили уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств в крупном размере (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Россиянке может грозить штраф от трёхкратной суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств.
Ранее белгородца поймали на контрабанде сильнодействующих веществ. Посылку он заказывал из Казахстана. В ней было 100 таблеток тестостерона.