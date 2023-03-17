Белгородец получил 1,5 года колонии за контрабанду тестостерона

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Жителя Старого Оскола осудили за контрабанду тестостерона. Сильнодействующее вещество он заказал в другой стране. Его задержали правоохранители.
Молодой человек планировал увеличить мышечную массу и контрабандным путём купил тестостерон в Казахстане. Запрещённый препарат староосколец приобрёл в онлайн-магазине. Товар он оплатил дистанционно.
Вскоре молодой человек отправился на почту за своей покупкой, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. Тестостерон у жителя региона изъяли.
По делу старооскольца прошёл суд. Парня приговорили к одному году и шести месяцам колонии. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.