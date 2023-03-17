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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Белгородец получил 1,5 года колонии за контрабанду тестостерона

17 марта 2023, 14:25
Фото: 1MI
Сильнодействующее вещество житель области приобрёл в Казахстане. Мужчину задержали прямо на почте, когда он пришёл за препаратом, сообщили в белгородской транспортной прокуратуре.

Жителя Старого Оскола осудили за контрабанду тестостерона. Сильнодействующее вещество он заказал в другой стране. Его задержали правоохранители.

Молодой человек планировал увеличить мышечную массу и контрабандным путём купил тестостерон в Казахстане. Запрещённый препарат староосколец приобрёл в онлайн-магазине. Товар он оплатил дистанционно.

Вскоре молодой человек отправился на почту за своей покупкой, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. Тестостерон у жителя региона изъяли.

По делу старооскольца прошёл суд. Парня приговорили к одному году и шести месяцам колонии. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Тестостерон#Вещество#Сильнодействующее вещество#Контрабанда#Происшествия#Казахстан
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