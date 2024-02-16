Белгородца поймали на контрабанде сильнодействующих веществ

Белгородца будут судить за контрабанду

Молодой человек через мессенджер заказал вещество в Казахстане. В посылке оказалось 100 таблеток тестостерона, в составе которых был метандиенон массой 11 граммов. Уголовное дело направили в суд, сообщает управление на транспорте МВД России по ЦФО.