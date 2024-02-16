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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Полиция

Белгородца поймали на контрабанде сильнодействующих веществ

16 февраля 2024, 14:20
Фото: 1MI
Полиция

Белгородца будут судить за контрабанду

Молодой человек через мессенджер заказал вещество в Казахстане. В посылке оказалось 100 таблеток тестостерона, в составе которых был метандиенон массой 11 граммов. Уголовное дело направили в суд, сообщает управление на транспорте МВД России по ЦФО.

22-летний житель Белгородского района через мессенджер заказал доставку сильнодействующих веществ из Казахстана. В посылке было 100 таблеток тестостерона, в составе которых был метандиенон массой 11 граммов.

В почтовом отделении молодой человек получил посылку. Нарушителя задержали полицейские совместно с таможенниками.

В отношении нарушителя белгородский линейный отдел МВД на транспорте возбудил уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Расследование дела завершено и направлено в суд.

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#Белгородская область#Происшествия#Контрабанда#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Сильнодействующее вещество
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