Белгородца поймали на контрабанде сильнодействующих веществ

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
22-летний житель Белгородского района через мессенджер заказал доставку сильнодействующих веществ из Казахстана. В посылке было 100 таблеток тестостерона, в составе которых был метандиенон массой 11 граммов.
В почтовом отделении молодой человек получил посылку. Нарушителя задержали полицейские совместно с таможенниками.
В отношении нарушителя белгородский линейный отдел МВД на транспорте возбудил уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Расследование дела завершено и направлено в суд.