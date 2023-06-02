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Белгородский полицейский получил крупную взятку за проезд транспорта с контрабандой

2 июня 2023, 11:32
Фото: 1MI
Сотрудника ГИБДД за нарушение уволили, суд признал его виновным. Об этом сообщают в региональном УФСБ.

В Валуйском городском округе сотрудник ГИБДД получил взятку в крупном размере. За это он помог жителю Валуек беспрепятственно проехать на автомобиле с контрабандным грузом. Полицейского задержали в момент передачи денежных средств. Сообщник скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России (Получение взятки в значительном размере). Он был признан виновным, суд назначил наказание в виде штрафа и лишения права на 2 года занимать государственные должности.

В Белгороде экс-полицейского заставили вернуть взятки на 240 тыс. рублей
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#Общество#Происшествия#Взятки#Получение взятки#Валуйский горокруг#Таисия Некрасова
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