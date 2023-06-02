Белгородский полицейский получил крупную взятку за проезд транспорта с контрабандой

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Валуйском городском округе сотрудник ГИБДД получил взятку в крупном размере. За это он помог жителю Валуек беспрепятственно проехать на автомобиле с контрабандным грузом. Полицейского задержали в момент передачи денежных средств. Сообщник скрылся. Его объявили в федеральный розыск.
В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России (Получение взятки в значительном размере). Он был признан виновным, суд назначил наказание в виде штрафа и лишения права на 2 года занимать государственные должности.