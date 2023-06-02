Белгородский полицейский получил крупную взятку за проезд транспорта с контрабандой

В Валуйском городском округе сотрудник ГИБДД получил взятку в крупном размере. За это он помог жителю Валуек беспрепятственно проехать на автомобиле с контрабандным грузом. Полицейского задержали в момент передачи денежных средств. Сообщник скрылся. Его объявили в федеральный розыск.