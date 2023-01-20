ФСБ под Белгородом пресекла контрабанду военной продукции с Украины на 50 млн рублей

Известно, что в Россию продукция с территории Украины поступила как для общепромышленного назначения. Указывалось, что она предназначалась якобы для сохранности скоропортящихся продуктов в организациях общепита. На деле же бизнесмен «в рамках государственного контракта в интересах Министерства обороны» поставлял товары в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом своей.