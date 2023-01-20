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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

ФСБ под Белгородом пресекла контрабанду военной продукции с Украины на 50 млн рублей

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Товар предприниматель перевозил как для общепромышленного назначения. После этого бизнесмен в рамках госконтракта поставил продукцию предприятию оборонно-промышленного комплекса под видом своей. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Бизнесмена из Шебекинского горокруга подозревают в контрабанде товаров на 50 млн рублей с территории Украины. Против него возбудили уголовные дела.

Известно, что в Россию продукция с территории Украины поступила как для общепромышленного назначения. Указывалось, что она предназначалась якобы для сохранности скоропортящихся продуктов в организациях общепита. На деле же бизнесмен «в рамках государственного контракта в интересах Министерства обороны» поставлял товары в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом своей.

По статье за контрабанду оборудования, которое может использоваться для создания военной техники (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по этой статье завели на директора завода в Шебекино. По данным некоторых источников, речь шла о контрабанде систем кондиционирования, а провозили их через таможню под видом холодильников. Предполагалось, что эти системы ранее использовались для военной техники ВСУ.

Белгородский бизнесмен контрабандой вывез с Украины кондиционеры для военной техники
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Украина#ФСБ#Уголовное дело#Контрабанда#Военная продукция#Холодильники
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