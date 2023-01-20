ФСБ под Белгородом пресекла контрабанду военной продукции с Украины на 50 млн рублей

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Бизнесмена из Шебекинского горокруга подозревают в контрабанде товаров на 50 млн рублей с территории Украины. Против него возбудили уголовные дела.
Известно, что в Россию продукция с территории Украины поступила как для общепромышленного назначения. Указывалось, что она предназначалась якобы для сохранности скоропортящихся продуктов в организациях общепита. На деле же бизнесмен «в рамках государственного контракта в интересах Министерства обороны» поставлял товары в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом своей.
По статье за контрабанду оборудования, которое может использоваться для создания военной техники (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по этой статье завели на директора завода в Шебекино. По данным некоторых источников, речь шла о контрабанде систем кондиционирования, а провозили их через таможню под видом холодильников. Предполагалось, что эти системы ранее использовались для военной техники ВСУ.