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Мультфильм

В Белгороде представили «песочный» мультфильм о мальчике в период Курской битвы и СВО

7 марта 2024, 13:32
Фото: ГТРК «Белгород»
Мультфильм

В Белгороде создали мультфильм с помощью песочной анимации

Картина называется «Равнение на Победу». В ней отразили исторические события, которые затронули Белгородскую область. Подробности рассказывают в сюжете ГТРК «Белгород».

В Белгородской области создали мультипликационный фильм «Равнение на Победу». Картина выполнена в жанре песочной анимации. Три серии фильма посвящены трём важным историческим эпохам, которые происходили на территории области. Среди них — татарские набеги, Курская битва и СВО.

Главный герой каждой серии мультфильма — 10-летний мальчик Арсений.

«В каждой серии раскрывается характер Арсения. И основной целью при создании мультфильма было разжечь огонь в сердцах детей», — рассказала автор текста Наталья Чехунова.

По словам художницы фильма Галины Карякиной, перед созданием картин необходимо было прочитать текст, проникнуться им, пропустить сюжет через себя: «Сложности были, учитывая наше время. Сложно рисовать под звуки сирен и взрывов».

Сюжет о мультфильме
Видео: ГТРК «Белгород»
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