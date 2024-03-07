В Белгороде представили «песочный» мультфильм о мальчике в период Курской битвы и СВО

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Белгородской области создали мультипликационный фильм «Равнение на Победу». Картина выполнена в жанре песочной анимации. Три серии фильма посвящены трём важным историческим эпохам, которые происходили на территории области. Среди них — татарские набеги, Курская битва и СВО.
Главный герой каждой серии мультфильма — 10-летний мальчик Арсений.
«В каждой серии раскрывается характер Арсения. И основной целью при создании мультфильма было разжечь огонь в сердцах детей», — рассказала автор текста Наталья Чехунова.
По словам художницы фильма Галины Карякиной, перед созданием картин необходимо было прочитать текст, проникнуться им, пропустить сюжет через себя: «Сложности были, учитывая наше время. Сложно рисовать под звуки сирен и взрывов».