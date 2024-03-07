Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Спорт

Как снизить риск ранней смерти? Рассказывают учёные

7 марта 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
Спорт

Учёные назвали упражнение, которое поможет снизить риск ранней смерти

Показатели здоровья способна улучшить ежедневная ходьба. Учёные выяснили, что, несмотря на сидячий образ жизни, прогулки по 10 тыс. шагов в день способны сократить риск ранней смерти на 39%. О профилактике серднечно-сосудистых заболеваний узнали «Новые известия».

Исследования показали, что, если каждый день проходить по 10 тыс. шагов, риск ранней смерти резко снижается, даже если большая часть дня была проведена за работой в офисе. Риск ранней смерти снижается примерно на 39%. Наибольший эффект наблюдался у участников эксперимента, которые проходили от 9 тыс. до 10,5 тыс. шагов. На результат не влияет количество времени, проведённое сидя, пишет издание.

Для предотвращения инфарктов и инсультов учёные советует проходить около 9 тыс. шагов в день. 50% эффекта будет получено даже от ежедневной ходьбы от 4 тыс. до 4,5 тыс. шагов.

Отметим, что участие в эксперименте принимали 72 тыс. человек. В среднем их возраст составлял 61 год.

Ещё одно исследование показало, что даже минимальный уровень физической активности снижает риски возникновения инсульта. К примеру, участники исследования, которые выполняли умеренные упражнения в течение 150 минут или интенсивные физические упражнения за 75 минут, сократили риск инсульта на 29%. Участники, выполнявшие минимальное количество упражнений, снизили риск развития инсульта на 18%.

Вместе с тем авторы отмечают и недостатки в этих исследованиях. Исследования были обсервационными, поэтому на результаты могли повлиять и другие факторы.

Также стоит отметить, что основной причиной смерти во всём мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Учёные сообщают, что для профилактики ССЗ необходимо заниматься физическими занятиями. Физкультура поддерживает общий тонус в организме, а также снижает кровяное давление и опасность возникновения ССЗ. Однако врачи рекомендуют перед началом занятий спортом проконсультировать со специалистом.

Одним из самых полезных видов физической нагрузки является ходьба, считает врач-кардиолог Ирина Лутик. Во время ходьбы улучшается артериальное давление, состояние сосудов и суставов. Помимо этого, ежедневные прогулки влияют на психоэмоциональное состояние.

К примеру, интенсивная ходьба является отличным способом для пенсионеров привести в норму давление.

Эксперты рекомендуют во время ходьбы дышать совместно с грудной клеткой. Начинать стоит с трёхминутной ускоренной ходьбы, потом можно переходить на лёгкий бег. Для первых тренировок достаточно 10 минут. После можно ежедневно добавлять по 1-3 минуты. Если же бегать тяжело, то тренировки стоит сочетать с быстрой ходьбой. Эксперты отмечают, что во время занятий необходимо также следить за пульсом.

Рак и различные травмы: для лечения каких болезней белгородцы едут в другие регионы
Узнать подробнее
Читайте также:
Рак и различные травмы: для лечения каких болезней белгородцы едут в другие регионыХуже, чем коронавирус: что известно о «болезни Х» и чем она грозит человекуБолезнь цивилизации: белгородский врач рассказал о рисках сахарного диабета
#Общество#Белгородская область#Спорт#Россия#Ходьба#Заболевания#Алина Харина#Учёные
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности об атаке БПЛА в Белгородской области
Сегодня, 12:18
В «Белгородэнерго» поздравили мам, жён, дочерей и сестёр участников СВО
Сегодня, 12:36
«Дети заживо сварились бы»: жители Старого Оскола недовольны выбором укрытия в школе
Сегодня, 12:20
Мужчину ранило в результате падения и взрыва дрона-камикадзе под Белгородом
Сегодня, 10:38
Пуховики, куртки и дублёнки: в Белгороде проходит выставка-ярмарка верхней одежды
Сегодня, 12:07
Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев
Сегодня, 05:30