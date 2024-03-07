Как снизить риск ранней смерти? Рассказывают учёные

Эксперты рекомендуют во время ходьбы дышать совместно с грудной клеткой. Начинать стоит с трёхминутной ускоренной ходьбы, потом можно переходить на лёгкий бег. Для первых тренировок достаточно 10 минут. После можно ежедневно добавлять по 1-3 минуты. Если же бегать тяжело, то тренировки стоит сочетать с быстрой ходьбой. Эксперты отмечают, что во время занятий необходимо также следить за пульсом.