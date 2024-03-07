Как снизить риск ранней смерти? Рассказывают учёные

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Исследования показали, что, если каждый день проходить по 10 тыс. шагов, риск ранней смерти резко снижается, даже если большая часть дня была проведена за работой в офисе. Риск ранней смерти снижается примерно на 39%. Наибольший эффект наблюдался у участников эксперимента, которые проходили от 9 тыс. до 10,5 тыс. шагов. На результат не влияет количество времени, проведённое сидя, пишет издание.
Для предотвращения инфарктов и инсультов учёные советует проходить около 9 тыс. шагов в день. 50% эффекта будет получено даже от ежедневной ходьбы от 4 тыс. до 4,5 тыс. шагов.
Отметим, что участие в эксперименте принимали 72 тыс. человек. В среднем их возраст составлял 61 год.
Ещё одно исследование показало, что даже минимальный уровень физической активности снижает риски возникновения инсульта. К примеру, участники исследования, которые выполняли умеренные упражнения в течение 150 минут или интенсивные физические упражнения за 75 минут, сократили риск инсульта на 29%. Участники, выполнявшие минимальное количество упражнений, снизили риск развития инсульта на 18%.
Вместе с тем авторы отмечают и недостатки в этих исследованиях. Исследования были обсервационными, поэтому на результаты могли повлиять и другие факторы.
Также стоит отметить, что основной причиной смерти во всём мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Учёные сообщают, что для профилактики ССЗ необходимо заниматься физическими занятиями. Физкультура поддерживает общий тонус в организме, а также снижает кровяное давление и опасность возникновения ССЗ. Однако врачи рекомендуют перед началом занятий спортом проконсультировать со специалистом.
Одним из самых полезных видов физической нагрузки является ходьба, считает врач-кардиолог Ирина Лутик. Во время ходьбы улучшается артериальное давление, состояние сосудов и суставов. Помимо этого, ежедневные прогулки влияют на психоэмоциональное состояние.
К примеру, интенсивная ходьба является отличным способом для пенсионеров привести в норму давление.
Эксперты рекомендуют во время ходьбы дышать совместно с грудной клеткой. Начинать стоит с трёхминутной ускоренной ходьбы, потом можно переходить на лёгкий бег. Для первых тренировок достаточно 10 минут. После можно ежедневно добавлять по 1-3 минуты. Если же бегать тяжело, то тренировки стоит сочетать с быстрой ходьбой. Эксперты отмечают, что во время занятий необходимо также следить за пульсом.