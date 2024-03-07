Белгородец рассказал о соседе, который угрожал ему топором

«Через полторы минуты сосед возвращается и выдёргивает топор из чурбака. Думал, что он пойдёт в свой двор, поэтому я развернулся и не спеша двинулся к себе. Но тут поворачиваю голову и вижу, что сосед сзади идёт за мной с топором. Я убегаю от него, а он за мной бежит. Догнал он меня на углу моего забора, левой рукой, значит, прижал мою правую руку к забору, а правой рукой поднял топор над головой моей: „Хочешь, я тебя сейчас здесь зарублю? Ты мне уже надоел“. Схватил я его за руку, стал уговаривать: „Что ж ты делаешь-то?!“» — рассказал мужчина.