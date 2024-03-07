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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Топор

Белгородец рассказал о соседе, который угрожал ему топором

7 марта 2024, 13:10
Фото: 1MI
Топор
Случилось это четыре года назад. В правоохранительных органах вопрос не решился. Однако белгородец всё ещё пытается добиться наказания. Подробности мужчина рассказал «Фонарю».

Житель Чернянского района рассказал редакции, что в 2020 году сосед пытался зарубить его топором. Белгородец обращался в прокуратуру и звонил на прямую линию с президентом, однако результатов это не дало.

Как рассказал мужчина, в один из вечеров он провожал домой свою подругу. Когда пара вышла во двор, они услышали скрежет по забору из профлиста. Мужчина открыл ворота и увидел, что сосед ветками царапает по забору. Мужчина сделал соседу замечание, и тот ушёл.

Недалеко возле забора белгородца лежали пни, в один из них был воткнут топор.

«Через полторы минуты сосед возвращается и выдёргивает топор из чурбака. Думал, что он пойдёт в свой двор, поэтому я развернулся и не спеша двинулся к себе. Но тут поворачиваю голову и вижу, что сосед сзади идёт за мной с топором. Я убегаю от него, а он за мной бежит. Догнал он меня на углу моего забора, левой рукой, значит, прижал мою правую руку к забору, а правой рукой поднял топор над головой моей: „Хочешь, я тебя сейчас здесь зарублю? Ты мне уже надоел“. Схватил я его за руку, стал уговаривать: „Что ж ты делаешь-то?!“» — рассказал мужчина.

Сосед опустил топор и ушёл домой. Мужчина вызвал полицию. В это время домой вернулась жена соседа. К приходу полицейских она сделала вид, что изначально находилась дома, рассказывает белгородец. Она сообщила правоохранителям, что никакого конфликта не было.

Полицейские также допросили белгородца и его подругу. Сосед же написал в объяснительной, что топора у него не было, ни за кем он не гнался.

По словам мужчины, топор у соседа изъяли только в 2022 году. В правоохранительных органах местный житель получает только отписки.

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#Белгородская область#Происшествия#Чернянский район#Топор#Белгород#Алина Харина#Сосед
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