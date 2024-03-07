Белгородец рассказал о соседе, который угрожал ему топором

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Житель Чернянского района рассказал редакции, что в 2020 году сосед пытался зарубить его топором. Белгородец обращался в прокуратуру и звонил на прямую линию с президентом, однако результатов это не дало.
Как рассказал мужчина, в один из вечеров он провожал домой свою подругу. Когда пара вышла во двор, они услышали скрежет по забору из профлиста. Мужчина открыл ворота и увидел, что сосед ветками царапает по забору. Мужчина сделал соседу замечание, и тот ушёл.
Недалеко возле забора белгородца лежали пни, в один из них был воткнут топор.
«Через полторы минуты сосед возвращается и выдёргивает топор из чурбака. Думал, что он пойдёт в свой двор, поэтому я развернулся и не спеша двинулся к себе. Но тут поворачиваю голову и вижу, что сосед сзади идёт за мной с топором. Я убегаю от него, а он за мной бежит. Догнал он меня на углу моего забора, левой рукой, значит, прижал мою правую руку к забору, а правой рукой поднял топор над головой моей: „Хочешь, я тебя сейчас здесь зарублю? Ты мне уже надоел“. Схватил я его за руку, стал уговаривать: „Что ж ты делаешь-то?!“» — рассказал мужчина.
Сосед опустил топор и ушёл домой. Мужчина вызвал полицию. В это время домой вернулась жена соседа. К приходу полицейских она сделала вид, что изначально находилась дома, рассказывает белгородец. Она сообщила правоохранителям, что никакого конфликта не было.
Полицейские также допросили белгородца и его подругу. Сосед же написал в объяснительной, что топора у него не было, ни за кем он не гнался.
По словам мужчины, топор у соседа изъяли только в 2022 году. В правоохранительных органах местный житель получает только отписки.