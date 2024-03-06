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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Цветы

На что стоит обратить внимание при покупке свежих цветов к 8 Марта?

6 марта 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
Цветы

Белгородцам рассказали, как правильно выбрать свежие цветы к празднику

В преддверии Международного женского дня белгородцам решили подсказать, как правильно выбирать живые цветы в магазине. Рекомендации опубликовали на официальном сайте управления Роспотребнадзора.
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Цветы

При выборе цветов в магазине следует обратить внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Степень раскрытия бутона говорит о том, как долго цветок простоит после покупки. Так, лучше всего выбирать полураскрытые растения, поскольку у полностью раскрытого бутона срок жизни значительно меньше.

У долгостоящих цветов лепестки выглядят слабыми, вялыми, немного подсохшими и легко осыпаются при прикосновении. Показателем свежести цветов также является отсутствие на них искусственных украшений: свежие цветы не будут дополнительно украшать.

«Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете — его свежести», — добавили в управлении Роспотребнадзора.

Сохранить свежесть букета на долгий срок можно. Для этого сразу после покупки необходимо обработать стебли, удалить нижние листья, поместить цветы в вазу и исключить резкие перепады температур.

К каждому букету можно добавить, например, веточку туи: она позволит букету простоять гораздо дольше. Или добавить щепотку сахара в вазу, где стоят розы, тюльпаны и гвоздики.

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